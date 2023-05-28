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مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 12:25 صباحا
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
أوان فخارية كانت تستخدم في التحنيط في جبّانة سقارة بجنوب القاهرة، 27 مايو 2023 (أ ف ب)
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أعلنت مصر اكتشافها ورشتين للتحنيط، إحداهما للبشر والأخرى للحيوانات، وصفتا بأنهما الأكبر والأكثر اكتمالاً حتى الآن، وذلك في منطقة آثار سقارة ضمن جبانة منف، عاصمة دولة الفراعنة المصرية القديمة.

ويبعد موقع آثار سقارة 15 كيلومتراً إلى الجنوب من القاهرة ومن أهرامات هضبة الجيزة الشهيرة، وقد أُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويشتهر بهرم الفرعون زوسر المدرّج، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، السبت، إن الورشتين، وبينهما واحدة لتحنيط الأدميين وأخرى لتحنيط الحيوانات المقدسة، تعودان إلى أوآخر عصر الأسرة الـ 30 وبداية العصر البطلمي، أي إلى ما بين 2400 و2000 عام.

ورشة تحنيط البشر.. ماذا تحتوي؟
ونوه بأن ورشة تحنيط البشر عبارة عن مبنى مستطيل الشكل من الطوب اللبن مقسم من الداخل إلى عدد من الحجرات تحتوى على سريرين للتحنيط الآدمي، كانت توضع عليها الجثامين، ويبلغ طول السرير نحو مترين وعرضه متراً وارتفاعه 50 سنتيمتراً، وهو مكون من عدة كتل حجرية، مغطى من أعلى بطبقة من الملاط بها ميول وينتهي بميزاب".

وأشار إلى أن علماء الآثار المصرين عثروا داخل الورشة على عدد كبير من الأواني ألفخارية من بينها أوانٍ على شكل إناء الحس (...) ربما كان يتم استخدامها فى عملية التحنيط، وعلى مجموعة من الأدوات والأواني الطقسية، وكذلك في تلك المخصصة للحيوانات.

وكان المصريون القدماء يحنطون خصوصاً القطط والتماسيح.

اكتشاف أكثر من ألفي من رؤوس الكباش المحنطة
وفي مارس الماضي، أعلنت القاهرة الكشف عن أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة التي تعود الى العصر البطلمي. كذلك عثر على عدد كبير من الحيوانات الأخرى المحنطة، ومنها مجموعة من النعاج والكلاب والماعز البري والأبقار والغزلان.

وأُعلن أيضاً السبت العثور على مقبرتين، إحداهما لشخص من الأسرة الخامسة (حوالى 2400 قبل الميلاد) كان مديراً للكتبة، والثانية من الأسرة الثامنة عشرة ( 1400قبل الميلاد) وكان يحمل لقب كاهن الإلهة قادش.

وأوضحت وزارة الآثار أن المقبرتين تحملان نصوصاً هيروغليفية ومزينتان بمناظر للحياة اليومية. وتعلن السلطات المصرية بانتظام عن اكتشافات أثرية خلال الآونة الأخيرة.

وتعول مصر على السياحة التي تدر عائدات بالعملة الأجنبية تشكل أكثر من 10% من إجمالي الناتح القومي وتساهم في تشغيل أكثر من مليوني شخص.

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