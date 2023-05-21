إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أبدعت الشاعرة الليبية فاطمة إعموم، خلال احتفالية تكريم لها في مكتبة طرابلس العلمية، مساء أمس السبت.

أقيمت الاحتفالية تحت شعار «غريدقة.. تجربة إبداعية شبابية»، بحضور عدد من الكتاب والأدباء والمثقفين، فيما كان الهدف من الاحتفالية دعم جيل الشباب المبدع، حسبما أكدت المكتبة في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك» عن الفعالية.

وتضمن البرنامج العام للاحتفالية الذي قدمته الكاتبة آسيا الشقروني، عدة فقرات. وفي البداية، قالت مدير عام مكتبة طرابلس العلمية العالمية فاطمة حقيق إن المناسبة تأتي للاحتفاء بـ«صوت شعري استطاع أن يشق طريقه في وادي عبقر ويحظى بالمكانة اللائقة به».

ابنة الجنوب تشرف ليبيا في مسابقة أمير الشعراء

واعتبرت حقيق تكريم الشاعرة فاطمة الزهراء إعموم واجبا،«فهي ابنة الجنوب المعطاء، وقد مثلت ليبيا خير تمثيل في مسابقة أمير الشعراء، وتمكنت من الصمود وفرض حضورها حتى نهاية المسابقة، ولولا أن المسابقة تعتمد على تصويت الجمهور، لحصدت الترتيب الأول لما تحمله نصوصها من قوة».

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون عبدالباسط أبوقندة، بما قدمته الشاعرة، قائلا إنها «رفعت هامتنا إلى السماء وقدرنا وقيمتنا في العالم بصوتها الشعري المتميز في برنامج شاعر المليون بدولة الإمارات».

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وأضاف أبوقندة، أن المشهد الإبداعي الليبي بحاجة ماسة لأن يعلو صوت مبدع، مثل صوت فاطمة الزهراء بدلا من أصوات الرصاص الذي اعتدنا عليه في السنوات الماضية.

وتابع: «ندعو لرفع صوت الشعر والفن والموسيقى، فكفى بلادنا مآسى وآلاما، فمبدعينا من حقهم أن يصدحوا بأصواتهم، ومن حق الليبيين أن يستمتعوا».

صوت شاعري محمل بهموم المعذبين

فيما ألقى الشاعر عمر عبدالدائم كلمة حرص خلالها على الإشادة بدور مكتبة طرابلس، «لدعم الواقع الثقافي الليبي في الوقت الذي تتخلى فيه المؤسسة الرسمية عن هذا العمل».

وتابع عبدالدائم: «فاطمة الزهراء صوت شعري شبابي جنوبي فخم أنبتته الأصالة مثلما يُنبت البرق الكمأ، فجاء مُحملا بهموم المعذبين متكلما بلسانهم، ومصورا لمعاناتهم.. ولم تكن دخيلة على طبيعتها ولا نشازا في جغرافيتها ولا غريبة عن فصولها».

من جانبه، هنأ الدكتور جمعة عتيقة الشاعرة فاطمة إعموم بهذا التكريم، متمنيا لها دوام النجاح والتألق.

ثم أعقب تلك الكلمات عرض مرئي موجز استعرض محطات من مشاركة الشاعرة فاطمة الزهراء ببرنامج أمير الشعراء في الموسم العاشر له. فيما شارك كل من الشاعر يوسف عفط بقراءة نص «قبضة من رمل» والشاعرة هنادي قرقاب بقراءة نص «عتبات» من قصائد الشاعرة فاطمة الزهراء.

كما شارك في الحفل فرقة باب البحر، بقيادة عازف الكمان الفنان أحمد الحافي.

الشاعرة فاطمة إعموم : برنامج أمير الشعراء أكسبني الخبرة

من جانبها، توجهت الشاعرة فاطمة الزهراء إعموم بالشكر والثناء لإدارة مكتبة طرابلس وجميع الحضور، وأسرتها على دعمهم المتواصل لها وإيمانهم العميق بها طوال مسيرتها الأدبية، معتبرة أن برنامج «أمير الشعراء» محطة مهمة في تجربتها أكسبتها الخبرة والنضوج، لا سيما التعامل مع الأشخاص.

كما شارك الشاعران في المناسبة، وقال الشاعر محمد المزوغي إن «ديوان فاطمة الزهراء من الدواوين القلائل التي تضيف للمشهد الشعري في ليبيا، ولا تعد استنساخا يفتقد وهج الأصل، فالشاعرة تُجهد نفسها كثيرا في محاولة الوصول إلى نص يحقق التوافق بين شعرية المعنى وانتقائية اللفظة القادرة على تحديدها عبر أكثر الزوايا وضوحا».

بينما سرد الشاعر محمد الدنقلي، حكاية فاطمة وجذور تسمية نفسها بلقب غريدقة، واختتمت الاحتفالية بتقديم درع وشهادة تقدير للشاعرة بمعيّة أبويها، بينما أعلنت حقيق عن ميلاد أول ديوان شعري للشاعرة فاطمة إعموم صدر حديثا عن منشورات مكتبة طرابلس العلمية العالمية.

جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)

جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)

جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)

جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)

جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)

جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)

جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)

جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)

جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)

جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)