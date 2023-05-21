  • Alwasat News
Atwasat

إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 12:54 مساء
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
alwasat radio

أبدعت الشاعرة الليبية فاطمة إعموم، خلال احتفالية تكريم لها في مكتبة طرابلس العلمية، مساء أمس السبت.

أقيمت الاحتفالية تحت شعار «غريدقة.. تجربة إبداعية شبابية»، بحضور عدد من الكتاب والأدباء والمثقفين، فيما كان الهدف من الاحتفالية دعم جيل الشباب المبدع، حسبما أكدت المكتبة في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك» عن الفعالية.

وتضمن البرنامج العام للاحتفالية الذي قدمته الكاتبة آسيا الشقروني، عدة فقرات. وفي البداية، قالت مدير عام مكتبة طرابلس العلمية العالمية فاطمة حقيق إن المناسبة تأتي للاحتفاء بـ«صوت شعري استطاع أن يشق طريقه في وادي عبقر ويحظى بالمكانة اللائقة به».

ابنة الجنوب تشرف ليبيا في مسابقة أمير الشعراء
واعتبرت حقيق تكريم الشاعرة فاطمة الزهراء إعموم واجبا،«فهي ابنة الجنوب المعطاء، وقد مثلت ليبيا خير تمثيل في مسابقة أمير الشعراء، وتمكنت من الصمود وفرض حضورها حتى نهاية المسابقة، ولولا أن المسابقة تعتمد على تصويت الجمهور، لحصدت الترتيب الأول لما تحمله نصوصها من قوة».

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون عبدالباسط أبوقندة، بما قدمته الشاعرة، قائلا إنها «رفعت هامتنا إلى السماء وقدرنا وقيمتنا في العالم بصوتها الشعري المتميز في برنامج شاعر المليون بدولة الإمارات».

- محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
- أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي
- العماري: عندما يتورط الشاعر في التنظير لتجربته كمن يفسد قهوته بزيادة السكر

وأضاف أبوقندة، أن المشهد الإبداعي الليبي بحاجة ماسة لأن يعلو صوت مبدع، مثل صوت فاطمة الزهراء بدلا من أصوات الرصاص الذي اعتدنا عليه في السنوات الماضية.

وتابع: «ندعو لرفع صوت الشعر والفن والموسيقى، فكفى بلادنا مآسى وآلاما، فمبدعينا من حقهم أن يصدحوا بأصواتهم، ومن حق الليبيين أن يستمتعوا».

صوت شاعري محمل بهموم المعذبين
فيما ألقى الشاعر عمر عبدالدائم كلمة حرص خلالها على الإشادة بدور مكتبة طرابلس، «لدعم الواقع الثقافي الليبي في الوقت الذي تتخلى فيه المؤسسة الرسمية عن هذا العمل».

وتابع عبدالدائم: «فاطمة الزهراء صوت شعري شبابي جنوبي فخم أنبتته الأصالة مثلما يُنبت البرق الكمأ، فجاء مُحملا بهموم المعذبين متكلما بلسانهم، ومصورا لمعاناتهم.. ولم تكن دخيلة على طبيعتها ولا نشازا في جغرافيتها ولا غريبة عن فصولها».

من جانبه، هنأ الدكتور جمعة عتيقة الشاعرة فاطمة إعموم بهذا التكريم، متمنيا لها دوام النجاح والتألق.

ثم أعقب تلك الكلمات عرض مرئي موجز استعرض محطات من مشاركة الشاعرة فاطمة الزهراء ببرنامج أمير الشعراء في الموسم العاشر له. فيما شارك كل من الشاعر يوسف عفط بقراءة نص «قبضة من رمل» والشاعرة هنادي قرقاب بقراءة نص «عتبات» من قصائد الشاعرة فاطمة الزهراء.

كما شارك في الحفل فرقة باب البحر، بقيادة عازف الكمان الفنان أحمد الحافي.

الشاعرة فاطمة إعموم : برنامج أمير الشعراء أكسبني الخبرة
من جانبها، توجهت الشاعرة فاطمة الزهراء إعموم بالشكر والثناء لإدارة مكتبة طرابلس وجميع الحضور، وأسرتها على دعمهم المتواصل لها وإيمانهم العميق بها طوال مسيرتها الأدبية، معتبرة أن برنامج «أمير الشعراء» محطة مهمة في تجربتها أكسبتها الخبرة والنضوج، لا سيما التعامل مع الأشخاص.

كما شارك الشاعران في المناسبة، وقال الشاعر محمد المزوغي إن «ديوان فاطمة الزهراء من الدواوين القلائل التي تضيف للمشهد الشعري في ليبيا، ولا تعد استنساخا يفتقد وهج الأصل، فالشاعرة تُجهد نفسها كثيرا في محاولة الوصول إلى نص يحقق التوافق بين شعرية المعنى وانتقائية اللفظة القادرة على تحديدها عبر أكثر الزوايا وضوحا».

بينما سرد الشاعر محمد الدنقلي، حكاية فاطمة وجذور تسمية نفسها بلقب غريدقة، واختتمت الاحتفالية بتقديم درع وشهادة تقدير للشاعرة بمعيّة أبويها، بينما أعلنت حقيق عن ميلاد أول ديوان شعري للشاعرة فاطمة إعموم صدر حديثا عن منشورات مكتبة طرابلس العلمية العالمية.

جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
جانب من حفل تكريم الشاعرة فاطمة إعموم في مكتبة طرابلس العلمية، 20 مايو 2023 (مكتبة طرابلس العلمية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس (صور)

سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس ...
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا

تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم ...
ستينغ يتوقع «معركة» بين الفنانين والذكاء الاصطناعي
ستينغ يتوقع «معركة» بين الفنانين والذكاء الاصطناعي
الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة
الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على ...
انطلاق مهرجان الأسطى للفكر والفنون في درنة «صور»
انطلاق مهرجان الأسطى للفكر والفنون في درنة «صور»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي ......
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل ......
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟...
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم...
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس......
المزيد
سكورسيزي يسرق الأضواء في مهرجان «كان» مع مواكبته عرض فيلمه «كيلرز أوف ذي فلاور مون»
سكورسيزي يسرق الأضواء في مهرجان «كان» مع مواكبته عرض فيلمه ......
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس...
وفاة الروائي البريطاني مارتن أميس عن 73 عاما
وفاة الروائي البريطاني مارتن أميس عن 73 عاما...
انطلاق مهرجان الأسطى للفكر والفنون في درنة «صور»
انطلاق مهرجان الأسطى للفكر والفنون في درنة «صور»...
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس......
المزيد