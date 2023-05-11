أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلم الشاعر والأديب أحمد النويري جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي المقدمة من اتحاد كتاب مصر صباح اليوم الخميس.

وفاز النويري بالجائزة عن العام 2022 مناصفة مع الشاعر المصري سمير عبدالباقي، وعقب تسلمه الجائزة، أعرب عن شكره وتقديره لجامعة سرت لاهتمامها بالأدب الشعبي.

الاهتمام بالشعر من سمات الشعوب المتقدمة

وأكد النويري أن الاهتمام بالأدب الشعبي أصبح من سمات الشعوب المتقدمة التي تسعى للحفاظ على تراثها وعراقتها، وذلك على هامش المؤتمر العلمي الخامس لكلية القانون بجامعة سرت.

الشاعر الليبي أحمد النويري من مواليد 1937 بمنطقة العسة غرب ليبيا، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية إضافة إلى تقدمه برسالة دكتوراه في المأثورات الشعبية، وهو مهتم بالشعر والتراث الشعبي الليبي، تأليفا وإبداعا وجمعا ودراسة.

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