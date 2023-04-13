وفاة إحدى أشهر مصممات الأزياء البريطانية ماري كوانت

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفيت مصممة الأزياء البريطانية ماري كوانت عن 93 عامًا، وهي التي أحدثت ثورة في مجال الموضة مع مساهمتها في نشر التنورة القصيرة، على ما أفادت عائلتها اليوم الخميس.

وأشارت العائلة إلى أن ماري كوانت، الاسم البارز في تيار «سوينغينغ سيكستيز» الثقافي في ستينات القرن الماضي، تُوفيت بسلام داخل منزلها في منطقة سوري جنوب إنجلترا، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولفتت العائلة إلى أن كوانت كانت «إحدى أشهر مصممات الأزياء في القرن العشرين ومبدعة استثنائية».

وافتتحت كوانت المولودة في لندن بتاريخ 11 فبراير 1930، أول متجر لها في العام 1955 في منطقة تشيلسي التي كانت مزدهرة آنذاك. وسرعان ما بات يرتاد متجرها للملابس والإكسسوارات أعضاء فرقتي «بيتلز» و«رولينغ ستونز»، ومن بين زبائن المتجر النجمتان بريجيت باردو وأودري هيبورن.

ماري كوانت والتنورة القصيرة

واشتُهرت كوانت بتصميم فساتين وتنانير قصيرة ذات خطوط بسيطة وألوان زاهية. وكان لها دور في نشر السراويل القصيرة الخاصة بالنساء، والمعاطف الواقية من الأمطار، وعلبة ظلال العيون والماسكارا المضادة للمياه.

وتقول المصممة البريطانية في كتب «كوانت باي كوانت»، وهو أول سيرة ذاتية لها صدر في العام 1965، «تبيّن أن ملابسي تتناسب مع موضة المراهقات، فهي تعكس الثقافة الشعبية وأجواء نوادي الجاز».