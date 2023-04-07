الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»

القاهرة - بوابة الوسط: ياسر مشالي

مثل كل موسم سيطرت دراما رمضان على اهتمام ومتابعات عدد كبير من المشاهدين العرب وفي المهجر. وشهدت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي مواد نقدية مباشرة للأعمال المعروضة على الشاشات العربية المختلفة في مصر والعالم العربي مشرقه ومغربه.

ولم تسلم من النقد مسلسلات رمضان 2023 على اختلاف مواضيعها الاجتماعية والسياسية سواء الكوميدية أو التراجيدية أوالتاريخية التي عادت بشكل لافت بعد غياب.

وبعد مرور الأسبوع الأول والدخول في الأسبوع الثاني من شهر رمضان بدأ ظهور ملامح نسب المشاهدة للأعمال التي جذبت انتباه الجمهور أكثر فأكثر.

أيضاً تصدر عدد من مسلسلات رمضان الخليجية نسب المشاهدة خصوصاً في ظل العودة المنتظرة لبعض الأعمال الكلاسيكية مثل «طاش العودة».

رسالة الإمام

ربما يمثل دخول مسلسلات تاريخية على خط المنافسة الرمضانية بعد غياب طويل علامة بارزة في دراما رمضان هذا العام خاصة مسلسل «رسالة الإمام» الذي يجسد فيه الفنان خالد النبوي دور الإمام الشافعي، وتعرض لانتقادات حادة، أشهرها إلقاء أبيات شعرية لشاعر سوري معاصر ونسبتها إلى الإمام الشافعي رحمه الله. كذلك مسلسل «سرّه الباتع» الذي يتناول قصة تجمع حقبتين؛ الأولى وقت الحملة الفرنسية، والثانية في الحاضر في تسليط للضوء على ثورة المصريين ودفاعهم عن وطنهم، وتعرض لانتقادات منها الجمع بين أحداث زمنين في وقت واحد.

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مسلسل «عاصي الزند» يدخل ضمن فئة الأعمال التاريخية ويتناول حقبة ما قبل الحرب العالمية الأولى ويسلط الضوء على عائلة عاصي الزند الذي تورط في مكيدة بعد عودته من العسكرية من مجموعة من الشخصيات ذات السطوة في بلاد الشام، ما يجعله يواجه تحديات بالغة الصعوبة.

وأخيراً

ومن التاريخي إلى الرومانسي الاجتماعي، ورغم أن ثنائية الفنان السوري قصّي خولي والفنانة نادين نجيم أصبحت محببة للجمهور؛ لكن لا يبدو أن مسلسل «وأخيراً» حاز على إعجاب الجمهور حتى الآن، حيث هاجمه لبنانيون على مواقع التواصل واعتبروا أن القصة تدور في حلقة مفرغة مع بطء الأحداث وغياب الإثارة، كما أن القصة مكررة وغير مبتكرة رغم تصدره للمشاهدات في لبنان وهو إنتاج عربي مشترك.

للموت

ويستكمل مسلسل «للموت» نجاح جزئيه الأول والثاني ليتصدر «التريند» منذ حلقته الأولى ويرسم خيوط قصة مميزة حيث يتابع الجمهور بشغف قصة بدء سحر وريم من الصفر عقب كل الأحداث التي مرتا بها إلا أن مفاجأة متعلقة بثأر قديم سرعان ما تقلب الأحداث.

جعفر العمدة

ويعتبر محمد رمضان ملمحاً أساسياً من ملامح الدراما المصرية والعربية في رمضان حيث يعود هذا العام مع المخرج محمد سامي الذي شكل معه ثنائياً لم يفشل حتى الآن، فيبدو أن «جعفر العمدة» الذي يعيش أحداثاً متلاحقة، تبدأ من منزله بسبب تعدد زيجاته الأربعة، وكل واحدة منهن تنتمي لطبقة اجتماعية معينة في معادلة درامية اجتماعية تجذب قطاعاً من الجمهور.

الهرشة السابعة

وعلى غرار رمضان كل عام، شكّل مسلسل «الهرشة السابعة» الحصان الأسود والمفاجأة الكبيرة حيث حظي بمتابعة كبيرة وأثنى عليه الجمهور والنقاد بالنظر إلى الموضوع الواقعي الذي يتناوله بصورة سلسة. ويتناول قصة حب دامت لأعوام، ليتزوج بعدها آدم ونادين، ولكن بمرور الوقت، يشعر الزوجان بالملل والإرهاق من تراكم المسؤوليات، خاصة بعدما يرزقان بتوأمان، ولا يتبقى لهما سوى حبهما ليتغلبا على تحديات الحياة.

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العربجي

أيضاً حقق المسلسل السوري «العربجي» نسبة مشاهدة عالية وأثنى الجمهور على العمل خاصة أداء الفنان باسم ياخور الذي يقوم بدور العربجي. ويشارك في بطولة المسلسل كل من سلوم حداد ونادين خوري وفارس ياغي وديمة قندلفت وطلال مارديني وطارق مرعشلي وروعة ياسين، والعمل تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف الدين سبيعي.

الكبير قوي

على مستوى الكوميديا، انتظر المتابعون بفارغ الصبر عودة الجزء السابع من «الكبير قوي» بعد النجاح الكبير للجزء السادس رمضان الماضي، ومع أن المسلسل واجه انتقادات خصيصاً لمربوحة التي تجسد شخصيتها الممثلة رحمة أحمد، لكنه لا يزال يحظى بجماهيرية كبيرة ويتصدر المشاهدات و«التريند» على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصفّارة

ويعد المسلسل الكوميدي «الصفّارة» للممثل أحمد أمين الذي تألق العام الماضي في مسلسل «جزيرة غمام» من أبرز مسلسلات رمضان 2023 الكوميدية، حيث تناول موضوع القدر والاختيارات وتأثيرها على حياتنا واعتبر المتابعون أنه يقدم مستوى متقدمًا من الكوميديا قائمًا على الموقف وليس النّكات المباشرة.

طاش 19

وعلى صعيد الأعمال الخليجية، يعد مسلسل «طاش 19» الذي يشهد عودة ناصر القصبي وعبدالله السدحان إلى السلسلة السعودية الشهيرة بعد غياب سنوات من أبرز المسلسلات التي يتابعها المشاهدون خلال شهر رمضان.

ويتابع المشاهدون كذلك مسلسلات «سكة سفر» الموسم الثاني و«شباب البومب» في موسمه الحادي عشر، بالإضافة إلى مسلسل «حياتي المثالية» الذي يسلط الضوء على قصة محامية يتقاطع طريقها مع الرجل الذي كانت ستتزوجه يوماً، عندما يمثلان صديقيهما في قضية طلاق تحمل في ملفاتها مشاعر الحب، والكره، والرغبة بالانتقام، وسط سلسلة من المفارقات الكوميدية.