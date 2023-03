تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003

القاهرة - بوابة الوسط

ينتظر عشاق الفن السابع حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الخامسة والتسعين، الأحد، في هوليوود، لمعرفة أسماء النجوم والأعمال الفائزة.

وتتنافس لنيل أوسكار أفضل فيلم عشرة أعمال هذه السنة، هي «آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت»، و«أفاتار: ذي واي أوف ووتر»، و«ذي بانشيز أوف إنيشيرين»، «إلفيس»، و«إفريثينغ إفريوير اول آت وانس»، و«ذي فيبلمانز»، و«تار»، و«توب غَن: مافريك»، و«تراينغل أوف سادنس»، و«وومن توكينغ».