تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003...

ينتظر عشاق الفن السابع حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الخامسة والتسعين، الأحد، في هوليوود، لمعرفة أسماء النجوم والأعمال الفائزة.
وتتنافس لنيل أوسكار أفضل فيلم عشرة أعمال هذه السنة، هي «آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت»، و«أفاتار: ذي واي أوف ووتر»، و«ذي بانشيز أوف إنيشيرين»، «إلفيس»، و«إفريثينغ إفريوير اول آت وانس»، و«ذي فيبلمانز»، و«تار»، و«توب غَن: مافريك»، و«تراينغل أوف سادنس»، و«وومن توكينغ».
- هل تقبض أصابع الهوت دوغ على جائزة الأوسكار؟
وفي ما يأتي قائمة بالأعمال الفائزة بأوسكار أفضل فيلم خلال السنوات العشرين الفائتة:
2022 - «كودا» («CODA»)
2021 - «نومادلاند» («Nomadland»)
2020 - «باراسايت» («Parasite»)
2019 - «غرين بوك» («Green Book»)
2018 - «ذي شايب أوف ووتر» («The Shape of Water»)
2017 - «مونلايت» («Moonlight»)
2016 - «سبوتلايت» («Spotlight»)
2015 - «بيردمان» («Birdman»)
2014 - «12 ييرز ايه سلايف» («12 Years A Slave»)
2013 - «أرغو» («Argo»)
2012 - «ذي أرتيست» (The Artist»)
2011 - «ذي كينغز سبيتش» («The King's Speech»)
2010 - «ذي هورت لوكر» («The Hurt Locker»)
2009 - «سلامدوغ ميليونير» («Slumdog Millionaire»)
2008 - «نو كَنتري فور أولد مان» («No Country for Old Men»)
2007 - «ذي ديبارتد» («The Departed»)
2006 - «كراش» («Crash»)
2005 - «ميليين دولار بايبي» («Million Dollar Baby»)
2004 - «ذي لورد أوف ذي رينغر: ذي ريتورن أوف ذي كينغ» («The Lord of the Rings: The Return of the King»)
2003 - «شيكاغو» («Chicago»).
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