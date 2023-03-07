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«تحت الشجرة» التونسي يحصد جائزته السابعة في «فيسباكو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 04:10 مساء
«تحت الشجرة» التونسي يحصد جائزته السابعة في «فيسباكو»
مشهد من فيلم «تحت الشجرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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فاز أبطال الفيلم التونسي «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري بجائزتي التمثيل في الدورة 28 من المهرجان «الأفريقي للسينما والتلفزيون» (فيسباكو) في واغادوغو ببوركينا فاسو، والذي اختتم فعالياته، السبت؛ ليرفع الفيلم الفائز في أول عروضه بجائزة لجنة تحكيم «EcoProd» من مهرجان «كان السينمائي الدولي» رصيده إلى سبع جوائز.

جائزتا أفضل أداء تمثيلي رجالي ونسائي تشارك فيهما أبطال الفيلم الذي شارك في أكثر من 30 مهرجانا دوليا حول العالم أحدثها مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو، وفاز خلال مشواره بخمس جوائز هي التانيت الفضي في «أيام قرطاج السينمائية» وجائزة البايارد الذهبي من مهرجان «نامور السينمائي» والجائزة الكبرى في «أيام السينما الفرنسية» في توبنغن شتوتغارت، وجائزة مسابقة الحلم في «مهرجان السينما المتوسطية» في بروكسل، وفقا لبيان.

وكان «تحت الشجرة» قد وقع عليه الاختيار ليصبح ممثل تونس في مسابقة «الأوسكار» لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية للعام 2023، وشارك في عشرات المهرجانات، من أهمها مهرجانات «البحر الأحمر» و«تورونتو» و«كارلوفي فاري» و«سراييفو» و«لندن» و«شيكاغو» و«ملبورن السينمائي» و«ميونخ» و«سنغافورة» و«ريو دي جانيرو» و«فيينا» و«المهرجان الدولي للفيلم» بمراكش.

تدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد أثناء موسم الحصاد الصيفي بين الأشجار، حيث يعمل مجموعة من المراهقين تحت أعين العمال الأكبر سنا، ويختبرون مشاعر الحب، ويحاولون فهم بعضهم بعضا، كما يستكشفون عالم بناء العلاقات القوية.

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«تحت الشجرة» أول فيلم روائي لأريج السحيري التي سبق لها إخراج الفيلم الوثائقي الطويل الفائز بالعديد من الجوائز «عالسكة»، وفاز مشروع الفيلم بجائزة «MAD Solutions» ومهرجان «الجونة» في ورشة فاينال كات فينيسيا.

الفيلم من إخراج أريج السحيري، ويشاركها تأليف الفيلم غالية لاكروا وباقي همان، بطولة فداء الفضيلي، وفاتن الفضيلي، وأماني الفضيلي، وسمر سيفي، وعبدالحق المرابطي.

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