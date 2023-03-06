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«سولا» الجزائري يفوز بجائزة أفضل عمل أول في «فيسباكو»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 05:00 مساء
«سولا» الجزائري يفوز بجائزة أفضل عمل أول في «فيسباكو»
مشهد من الفيلم الجزائري «سولا» (خاص لـ بوابة الوسط)
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حصل الفيلم الجزائري «سولا» للمخرج صلاح إسعاد على جائزة «أومارو غاندا» لأفضل عمل أول وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ28 من المهرجان «الأفريقي للسينما والتلفزيون» في واغادوغو (فيسباكو)، والذي أقيم حفل ختامه، السبت.

وبفوز «سولا» بهذه الجائزة يرتفع رصيده من الجوائز إلى 13 جائزة دولية، حيث فاز أخيرًا بجائزة أفضل فيلم في المسابقة الدولية وجائزة رمسيس مرزوق لأفضل تصوير فيلم في مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط»، والسوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل في مهرجان «عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم»، وفقا لبيان.

كما سبق وحصد الفيلم تسع جوائز خلال مشواره وهي الجائزة الذهبية لأفضل فيلم روائي في مهرجان «جنيف الدولي للسينما الشرقية»، وحصلت بطلته سولا بحري على تنويه خاص كأفضل ممثلة، إلى جانب جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة (سولا بحري) من مهرجان «مالمو للسينما العربية» في السويد، وجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان «بيروت لسينما المرأة»، وأفضل فيلم في مهرجان «السينما الأفريقية والآسيوية والأميركية اللاتينية» في ميلانو بإيطاليا، وأفضل فيلم وأفضل تصوير سينمائي لآرثر فونجي، جائزة دون كيشوت من الاتحاد الدولي للجمعيات السينمائية في مهرجان «آفانكا السينمائي» بالبرتغال.

كما شارك الفيلم في مهرجان «يريفان جولدن أبريكوت السينمائي الدولي» بأرمينيا، ومهرجان «طرابلس للأفلام» في لبنان، ومهرجان «الدار البيضاء للفيلم العربي» في المغرب.

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وانطلق «سولا» تجاريًا في سبع مدن مغربية، وسبق ذلك عرضه في كل من السعودية ولبنان وموطنه الجزائر، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي».

ويحكي الفيلم قصة «سولا» أم عزباء، يطردها والدها من بيت العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوى، تحاول «سولا» إيجاد مكان آمن فتضطر لقضاء الليلة تتنقل من سيارة لأخرى مع عدة أشخاص، وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين شوارع الجزائر، تحاول «سولا» أن تغير مصيرها ولكن للقدر رأي آخر.

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج صلاح إسعاد وشاركه في كتابة السيناريو سولا بحري التي ألهمته قصة الفيلم لذلك طلب منها آداء دور البطولة الذي يجسد شخصيتها، وإنتاج شركة «إسعاد للإنتاج الأفلام» (الأخوة تقي الدين، عبد الغفور وصلاح إسعاد)، ويشارك في بطولته سولا بحري وإيذير بن عيبوش وفرانك إيفري، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام توزيعه وتسويقه عربيًا.

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