التونسي «أشكال» يفوز بـ«الحصان الذهبي» في واغادوغو

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المخرج التونسي يوسف الشابي، السبت، بجائزة «حصان ينينغا الذهبي» في الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان «عموم أفريقيا للسينما والتلفزيون» (فيسباكو) في واغادوغو عن فيلمه «أشكال»، وفق ما أفادت مراسلة وكالة «فرانس برس».

وتغيب المخرج الشاب المولود في تونس العام 1984 عن الحفل الذي منح جائزته رئيس بوركينا فاسو الانتقالي إبراهيم تراوري.

وأشادت رئيسة لجنة التحكيم التونسية درة بوشوشة بـ«العمل الخارج عن المألوف»، وأكدت أن الحصان الذهبي مُنح للشابي بالإجماع.

تدور أحداث «أشكال» في حي حدائق قرطاج الذي توقف بناؤه بعد سقوط نظام الرئيس بن علي العام 2011، وبطلاه شرطي وشرطية يحققان في حوادث مصرع أشخاص حرقا بطريقة غامضة.

تقدم المخرج على امرأتين، هما البوركينية أبولين تراوري التي حصل فيلمها «سيرا» على جائزة «الحصان الفضي»، والكينية أنجيلا واماي التي حصل فيلمها «شيموني» على جائزة الحصان البرونزي.

منذ إنشائه العام 1969، لم تفز أي امرأة بالجائزة الأولى لهذا المهرجان السينمائي الأفريقي الكبير.

تم عرض 170 عملا في فئات مختلفة بهذه الدورة التي ركزت على موضوع «السينما الأفريقية وثقافات السلام».

ولم تحصل تونس على جائزة واحدة فقط، بل مُنحت جائزتا أفضل أداء لممثل وممثلة إلى فيلم «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري.

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وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى فيلم «القفطان الأزرق»، للمخرجة المغربية مريم التوزاني.

وتنافس 15 فيلما طويلا على جائزة «حصان ينينغا الذهبي» التي تناهز قيمتها 30 ألف يورو.