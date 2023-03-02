مصري يطرح أغنيته الجديدة «بيت الوجع»

القاهرة - بوابة الوسط

طرح المطرب الشاب مصري أغنية جديدة بعنوان «بيت الوجع» عبر موقع «يوتيوب»، وتعد هذه الأغنية هي رابع أغاني الألبوم من ضمن أغاني ألبومه الجديد «متركزيش»، بعد ما تم طرح أغنية «لو بالنوايا» الشهر الماضي.

الأغنية من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع موسيقي زيزو فاروق، مكس وماستر مهندس ياسر أنور، جيتار أحمد حسين، ناي محمد عاطف، تنفيذ موسيقي محمد علي، والأغنية تم تسجيلها داخل استوديو «فايف» بالقاهرة، وفقا لبيان.

مطلع الأغنية يقول:

إزاي يا بيت الوجع يا مخزن الأحزان

قادر تعيش يا جدع وتحب زي زمان

أنا قلت أحسن دوا.. داوي الهوا بالهوا

الآه تروح وتغيب والفرح يرجع هوا

وأنا طول ما فيا الروح.. تيجي السنين وتروح

من جانبه، قال المنتج محرم علي، إن مصري انتهي أخيرًا من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد «متركزيش»، مشيرا إلى أن الألبوم يتضمن ست أغاني مختلفة ومتنوعة، ومن المقرر طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة بطريقة منفردة.

وأكد محرم أن مصري يحضّر حاليًا لمشاريع فنية جديدة سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من تفاصيلها، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تقديم أعمال غنائية تليق بمستوي الجمهور.

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يشار إلى أن مصري طرح العديد من الأغاني المتنوعة خلال العام الماضي، واستطاع من خلالها تحقيق نجاحًا ملحوظًا وانتشارًا كبيرًا لدي الجمهور، حيث قدم أغاني «سلملي ع الندالة» و«عايم غرقان» و«مشاعر إيه» و«زنانة» و«فتحت بابها» و«خاينين» و«قبلة حياة» و«انتي مجنونة»، وغيرها من الأغاني، التي حصلت على نسب مشاهدات عالية ونالت إعجاب الجمهور.