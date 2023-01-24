  • Alwasat News
Atwasat

مصري يطرح «لو بالنوايا» من ألبومه الجديد (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 02:25 مساء
مصري يطرح «لو بالنوايا» من ألبومه الجديد (فيديو)
المطرب الشاب مصري (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يعيش الفنان الشاب مصري حالة من الانتعاش الفني، حيث طرح أغنية جديدة بعنوان «لو بالنوايا» من أغاني ألبومه الجديد «متركزيش» عبر موقع «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، وتعد هذه الأغنية هي ثالث أغاني الألبوم، بعد ما تم طرح أغنية «حلوة وغيارة» مطلع شهر يناير الجاري.

الأغنية من كلمات عصام حسني، وألحان أحمد عمار، وتوزيع موسيقي محمد عباس، ومكس وماستر عمار خاطر، وتنفيذ وتريات تامر غنيم، وجيتار مصطفى نصر، وكيبورد محمود شاهي، ومهندس صوت بلال، والأغنية تم تسجيلها داخل استوديو «فايف» بالقاهرة، وفقا لبيان.
ويقول مطلع الأغنية:
«لو بالنوايا أنا كنت نفسي تكوني عايشة تكملي الأيام معايا بس قدرك تبقي بايعة وتبقي جزء من الحكاية..
اللي انتهت أجمل نهاية لما غبتي..
آه ساعتها الحزن خدني بس بعدك عني فادني وخدت منه درس عمري».

- مصري يطرح أغنيته الجديدة «حالة عامة» (فيديو)

ومن جانبه، قال مصري إنه يضع حاليا اللمسات الأخيرة على باقي أغاني الألبوم الجديد «متركزيش»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتضمن الألبوم 6 أغنيات، تضم ألوانا متنوعة من الموسيقي، منها درامية ورومانسية وسريعة ومقسوم لتناسب جميع الأذواق.

وأضاف أنه تم طرح ثلاث أغنيات من الألبوم حتي الآن، هي: «لو بالنوايا» و«حلوة وغيارة» و«حالة عامة»، على أن يتم طرح الأغنيات الثلاث المتبقية من الألبوم على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية
وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين

وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر

النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
التطريز اليدوي في بومباي مهنة يتوارثها الأجيال
التطريز اليدوي في بومباي مهنة يتوارثها الأجيال
«سبوتيفاي» تستغني عن 6% من موظفيها
«سبوتيفاي» تستغني عن 6% من موظفيها
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
فيديو: مروة نصر تقترب من نصف مليون مشاهدة بـ«عايزين نتدلع»
فيديو: مروة نصر تقترب من نصف مليون مشاهدة بـ«عايزين نتدلع»
كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني «التفات» للشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر (فيديو)
بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني ......
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم...
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة...
الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر لبرنامج «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر ......
جون لايدون يمثل أيرلندا في مسابقة «يوروفيجن»
جون لايدون يمثل أيرلندا في مسابقة «يوروفيجن»...
المزيد
مصري يطرح «لو بالنوايا» من ألبومه الجديد (فيديو)
مصري يطرح «لو بالنوايا» من ألبومه الجديد (فيديو)...
حظوظ قوية لـ«توب غَن» في ترشيحات «الأوسكار» المرتقبة
حظوظ قوية لـ«توب غَن» في ترشيحات «الأوسكار» المرتقبة...
4 ملايين مشاهدة لأغنية صابرينة بلفقيه «حبيبي انتا» (فيديو)
4 ملايين مشاهدة لأغنية صابرينة بلفقيه «حبيبي انتا» (فيديو)...
كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية......
فيديو: مروة نصر تقترب من نصف مليون مشاهدة بـ«عايزين نتدلع»
فيديو: مروة نصر تقترب من نصف مليون مشاهدة بـ«عايزين نتدلع»...
المزيد