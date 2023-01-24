مصري يطرح «لو بالنوايا» من ألبومه الجديد (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

يعيش الفنان الشاب مصري حالة من الانتعاش الفني، حيث طرح أغنية جديدة بعنوان «لو بالنوايا» من أغاني ألبومه الجديد «متركزيش» عبر موقع «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، وتعد هذه الأغنية هي ثالث أغاني الألبوم، بعد ما تم طرح أغنية «حلوة وغيارة» مطلع شهر يناير الجاري.

الأغنية من كلمات عصام حسني، وألحان أحمد عمار، وتوزيع موسيقي محمد عباس، ومكس وماستر عمار خاطر، وتنفيذ وتريات تامر غنيم، وجيتار مصطفى نصر، وكيبورد محمود شاهي، ومهندس صوت بلال، والأغنية تم تسجيلها داخل استوديو «فايف» بالقاهرة، وفقا لبيان.

ويقول مطلع الأغنية:

«لو بالنوايا أنا كنت نفسي تكوني عايشة تكملي الأيام معايا بس قدرك تبقي بايعة وتبقي جزء من الحكاية..

اللي انتهت أجمل نهاية لما غبتي..

آه ساعتها الحزن خدني بس بعدك عني فادني وخدت منه درس عمري».

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ومن جانبه، قال مصري إنه يضع حاليا اللمسات الأخيرة على باقي أغاني الألبوم الجديد «متركزيش»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتضمن الألبوم 6 أغنيات، تضم ألوانا متنوعة من الموسيقي، منها درامية ورومانسية وسريعة ومقسوم لتناسب جميع الأذواق.

وأضاف أنه تم طرح ثلاث أغنيات من الألبوم حتي الآن، هي: «لو بالنوايا» و«حلوة وغيارة» و«حالة عامة»، على أن يتم طرح الأغنيات الثلاث المتبقية من الألبوم على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منها.