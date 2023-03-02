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بريت بطرس تطلق معرض «هوانم» لمناسبة يوم المرأة العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 03:56 مساء
بريت بطرس تطلق معرض «هوانم» لمناسبة يوم المرأة العالمي
الفنانة المصرية - النرويجية بريت بطرس غالي (خاص لـ بوابة الوسط)
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تطلق الفنانة المصرية- النرويجية بريت بطرس غالي أكبر معرض استيعادى لسلسلة أعمالها «النساء بعالمي»، بمعرض تحت عنوان «هوانم»، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

يمثل المعرض احتفالا كبيرا بالمرأة في كل أنحاء العالم، لا سيما المرأة المصرية والتي تعد الملهمة الحقيقية لهذه المجموعة من الأعمال، وسوف تفتح أبواب المعرض للجمهور في العاشر من مارس من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء بجاليري فاكتورى في منطقة (وسط القاهرة) والمعروف سابقا باسم تاون هاوس جاليري، وفقا لبيان.

تقول الفنانة بريت بطرس غالي: «لطالما كانت المرأة المصرية هي ملهمتي منذ أن أتيت للقاهرة في العام 1978، فلقد أبهرني الدور الرئيسي الذي تقوم به من أجل تقدم المجتمع المصري ورخائه، فلقد كانت المرأة في مصر القديمة رمزا للقوة والصمود أكثر من أي مكان آخر بالعالم، كما أن حركة تحرير المرأة المصرية كانت هي الأولى في تاريخ المنطقة العربية، إضافة إلى ذلك، فإن معظم النساء يقمن بإعالة أسرهن ويعملن في القطاع غير الرسمي كعاملات في مجال الرعاية والحياكة والطهي والنظافة وفي الإنتاج الزراعي وإنتاج الألبان وغير ذلك من المجالات».

وسام «سان إولاف»
وأضافت «لذلك المعرض يضم أكثر من 50 لوحة تظهر دور المرأة سواء ربة المنزل أو العاملة في تنمية المجتمع، فمعرض (هوانم) يعد بمثابة مذكرات لوجوه تتوشح بأقمشة ذات نسيج ملموس وألوان مضيئة تعمل جميعا على وصف جوهر وروح الأنثى من خلال حدسي، فالمرأة المصرية قوية وذكية وصارمة، وتتصف أيضا بالحيوية وروح الدعابة وبالطاقة المتجددة».

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تقدم الفنانة المصرية في هذا المعرض بشغف وغزارة أعمالا تجريدية عاطفية وأعمالا تعبيرية لشخصيات وتتصف أعمالها بالكاريزما، والجرأة، والحيوية بحيث يصعب نسيانها، وحيث يتم الاحتفاء بالحياة، وتقديم رؤى تنبض بالطاقة وتشبه الأحلام، فطبيعة أعمالها دائما تتسم بكونها مرحة وحماسية ودائمة التوهج، كما تعمل دائما على إبرازها للأبعاد الجمالية للفن المصري المعاصر، فنجد أن تلك الأعمال من الأعمال الفنية المفضلة لدي مقتني الأعمال الفنية ومحبي الفنون بوجه عام بمختلف أنحاء العالم، وفي هذا المعرض تقدم المرأة بحدسها، ومداعباتها، وقوتها، وقدسيتها.

تعتبر الفنانة بريت بطرس غالي واحدة من أهم فناني النرويج لهذا القرن، حيث تنال الكثير من التقدير على أعمالها التي تتصف بالغموض. وكانت قد نالت أرفع وسام أعطى لفنان على قيد الحياة في النرويج وهو وسام «سان أولاف» من ملك النرويج هارد، لإسهامها المتميز في الفن المعاصر العام 1996على ما قدمته للفن من خدمات جليلة. وتجدر الإشارة إلى أن إدوارد مانش هو الفنان الوحيد الآخر الذي كان قد نال هذا الوسام في تاريخ النرويج وذلك في العام 1933.

من أعمال الفنانة المصرية - النرويجية بريت بطرس غالي (خاص لـ بوابة الوسط)
من أعمال الفنانة المصرية - النرويجية بريت بطرس غالي (خاص لـ بوابة الوسط)
من أعمال الفنانة المصرية - النرويجية بريت بطرس غالي (خاص لـ بوابة الوسط)
من أعمال الفنانة المصرية - النرويجية بريت بطرس غالي (خاص لـ بوابة الوسط)
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