  • Alwasat News
Atwasat

سعد لمجرد يستأنف على حبسه في قضية الاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 03:10 مساء
سعد لمجرد يستأنف على حبسه في قضية الاغتصاب
سعد لمجرد بمحكمة الجنايات في باريس، 21 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

تقدم المغني المغربي سعد لمجرد الذي حوكم الأسبوع الماضي أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة الاغتصاب، باستئناف للحكم الصادر في حقه بالسجن ست سنوات، على ما أعلن، الثلاثاء، محامياه ومصدر قضائي.

وقال محاميا المغني، تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا لوكالة «فرانس برس»، «نظرا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد لمجرد اليوم الثلاثاء الحكم».

وفي الحكم الصادر، الجمعة، أبدت محكمة الجنايات في باريس «قناعتها» بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها المدعية لورا ب. في الدعوى التي رفعتها «بطريقة ثابتة ودقيقة».

وروت المدعية أمام المحكمة أن سعد لمجرد الذي التقته بملهى ليلي في أكتوبر 2016، ضربها واغتصبها في غرفة أحد الفنادق الفخمة بباريس.

وأودع المغني المشهور في العالم العربي، السجن مباشرة بعد صدور الحكم بموجب أمر بالحبس.

وقال محاميا المغني (37 عاما)، إن «الأمر بالحبس الصادر في حقه لم يكن مبررا لأنه التزم باستمرار بشروط المراقبة القضائية» التي كان خاضعا لها.

- بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد

وفي المغرب، أثار الحكم الصادر بحبس لمجرد انقساما واسعا تجلى في التعليقات المتضاربة عبر الشبكات الاجتماعية.

عنصرية فرنسية
ويصر أصدقاء الفنان ومحبوه على «براءة» لمجرد، معتبرين أن المدعية كانت موافقة على حصول علاقة معه بمجرد أنها رافقته إلى غرفة الفندق، فيما يسوّق آخرون لنظريات مؤامرة تربط الحكم القضائي بـ«عنصرية فرنسية»، على وقع أزمة دبلوماسية بين باريس والرباط.

وكتب مقدم البرامج المغربي المعروف رشيد الإدريسي عبر حسابه على «إنستغرام» أخيرا «لم أستوعب بعد ولن أستوعب هذا الحكم الجائر في حق أخي وصديقي سعد».

وردا على هذه المواقف، انتقدت ناشطات نسويات ما اعتبرنه «تطبيعا للعنف ضد النساء». حتى أن مستخدما للإنترنت دعا إلى تجريم «تمجيد الاغتصاب» على غرار ما يحصل في حالات «تمجيد الإرهاب».

كما أن سعد لمجرد مطلوب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في منطقة فار (جنوب فرنسا) على خلفية اتهامات مشابهة مرتبطة بوقائع مفترضة حصلت في مدينة سان تروبيه سنة 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا

لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران
ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني

ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني
عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. الخميس

عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. ...
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا
المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة

المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة
الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا

الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا
الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح

الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح
«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم

لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح
الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح
عبدالإله القرشي: استعنت بـ1500 شخص في «الهامور ح.ع»
عبدالإله القرشي: استعنت بـ1500 شخص في «الهامور ح.ع»
«القاهرة السينمائي الدولي» يعلن موعد دورته الـ45
«القاهرة السينمائي الدولي» يعلن موعد دورته الـ45
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
«نداء الماء» في «بيت إسكندر» يستنطق أوجاع الهجرة
«نداء الماء» في «بيت إسكندر» يستنطق أوجاع الهجرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو...
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما...
المزيد
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»...
سعد لمجرد يستأنف على حبسه في قضية الاغتصاب
سعد لمجرد يستأنف على حبسه في قضية الاغتصاب...
الفنان أحمد اللباد يصمم بوستر مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»
الفنان أحمد اللباد يصمم بوستر مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»...
«نداء الماء» في «بيت إسكندر» يستنطق أوجاع الهجرة
«نداء الماء» في «بيت إسكندر» يستنطق أوجاع الهجرة...
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية ......
المزيد