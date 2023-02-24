بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد

القاهرة - بوابة الوسط

في باريس، حكمت المحكمة الجنائية، الجمعة، على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن ست سنوات، لإدانته باغتصاب شابة وضربها في واقعة تعود للعام 2016.

وبعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها «مقتنعة» بحصول واقعة الاغتصاب «التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق» المدعية المدنية في القضية لورا ب، حسب «فرانس برس».

وصدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد لمجرد سيودع السجن على الفور.

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وقالت صحفية في إذاعة فرنسا الدولية «إر إف إيه» إنه حصل اقتناع لدى المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة لسعد لمجرد.

وأضافت أن المحكمة أدانت لمجرد بالسجن 6 سنوات، مشيرة إلى أن أمامه 10 أيام لاستئناف الحكم، وفق «سكاي نيوز».

آخر فرصة

وكانت رئيسة المحكمة منحت لمجرد صباح الجمعة آخر فرصة، لإلقاء كلمته، قبل أن تعلق الجلسة لعدة ساعات للتداول في القرار النهائي.

وكرّر لمجرد، في آخر كلمة له أمام المحكمة، أنه «ما يزال مصرّا على أنه لم يغتصب» الشابة (لورا)، موجها شكره للقاضية على الاستماع له.

وكانت قاعة المحاكمة ممتلئة عن آخرها لحظة النطق بالحكم. وكانت «لورا» وأمها وزوجة لمجرد «غيثة»، من بين الحاضرات.