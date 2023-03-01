«القاهرة السينمائي الدولي» يعلن موعد دورته الـ45

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» موعد دورته الـ45، التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023، بدار الأوبرا المصرية.

سبق وأعلن المهرجان موعد انطلاق الدورة الجديدة أثناء مشاركة الإدارة الفنية، برئاسة الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، ومدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، ومدير المكتب الفني الناقد أندرو محسن في فعاليات الدورة الحالية من مهرجان «برلين السينمائي الدولي»، وفقا لبيان.

وشهدت الدورة 44 مشاركة 108 أفلام من 53 دولة، من بينها 30 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و57 فيلما في عروضها الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما شهدت الدورة الماضية إقبالا جماهيريا كبيرا، ووصل عدد الضيوف المشاركين في المهرجان إلى 480 ضيفا.

منح المهرجان في دورته الرابعة والأربعين، المخرج المجرى بيلا تار جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، وذلك لكونه أحد أبرز صناع السينما العالميين الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات كبرى على مدار مشوارهم الفني. كما مُنحت الفنانة القديرة لبلبة جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها. ومُنحت المخرجة كاملة أبوذكرى جائزة «فاتن حمامة» للتميز، وذلك لبصمتها الإخراجية المميزة.

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وانطلاقا من الدور المحوري للمهرجان في تدعيم صناعة السينما وحفظ التراث السينمائي، شهدت الدورة الـ44 للمهرجان ترميم فيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية وإعادة تقديمهما للجمهور، وهما فيلم «يوميات نائب في الأرياف» للمخرج توفيق صالح، وفيلم «أغنية على الممر» للمخرج علي عبدالخالق.

يعدّ مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة (A) في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).