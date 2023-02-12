الخميس.. الفلسطينية رشا نحاس تفتتح حفل بابلو في برلين

القاهرة - بوابة الوسط

تفتتح المطربة الفلسطينية رشا نحاس، الخميس، حفل مغني الراب المصري مروان بابلو، في العاصمة الألمانية برلين.

تعد هذه الحفلة أولى حفلات بابلو في أوروبا، ويبدأ بها جولته العالمية الأولى في أنحاء القارة العجوز، في حين تعد تتويجا لاحتفال رشا نحاس بإطلاق ألبومها الجديد «أمرات»، عقب النجاح الجماهيري لتقديمها أخيرا حفلين كاملين العديد في برلين وهامبورغ، وفقا لبيان.

يضم ألبوم رشا 12 أغنية كتبت جميع أغانيه في برلين، ويشهد دويتو مع المطربة المصرية دينا الوديدي عبر أغنية «طيور»، وتم تسجيلها بين الجولان المحتلة والعاصمة الألمانية برلين والقاهرة، بجانب دويتو آخر مع المطربة الفلسطينية تيريز سليمان عبر أغنية «رياح الجنوب»، كما يضم فيديو كليب مصورا لأغنية «حبيتك»، والتي تم تصويرها في العاصمة الألمانية وتجسد خلالها معاني الصداقة والحياة اليومية مع مشاعر الأمل والخذلان واليأس والسعادة، ويعد ثاني الكليبات المصورة في الألبوم بعد كليب الأغنية الرئيسية «أمرات».

- تخصيص مكان «للبنات فقط» في حفل مروان بابلو بالإسكندرية

- بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني «التفات» للشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر (فيديو)

وتقدم رشا نحاس توليفة من المشاعر والحكايات الحقيقية خلال ألبومها الجديد «أمرات»، أول ألبوماتها باللغة العربية بعد اعتيادها تقديم أغانيها باللغة الإنجليزية، ينقسم الألبوم لنصفين، تدور حكايات النصف الأول حول الاغتراب والبعد، والحياة في المدينة الأوروبية والتحديات التي واجهتها خلال أزمة الوباء، حيث يتسع هذا القسم من الألبوم للأصوات الإلكترونية.

في حين يرتكز النصف الآخر على مشاعر الغربة بعيدا عن وطنها، حيث استقرت في برلين بعيدًا عن عائلتها، وكانت تتوق إلى المناظر الطبيعية الريفية والعودة إلى الطبيعة التي نشأت فيها، مع وجود القيثارات الكلاسيكية والكهربائية في جوهره.