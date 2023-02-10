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عارضة أزياء تقاضي «غول» هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 11:02 صباحا
عارضة أزياء تقاضي «غول» هوليوود
هارفي واينستين خلال إحدى الجلسات في لوس أنجليس، 4 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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بعد محاكمته أخيرا في لوس أنجليس، رفعت عارضة أزياء دعوى مدنية، الخميس، على المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين، الذي سبق أن دينَ في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي عليها.

وكان «ملك» السينما (70 عاما) والذي أنتج أعمالا بارزة نالت جوائز بينها فيلم «بالب فيكشن»، دينَ في ديسمبر الفائت بارتكاب جريمة اغتصاب وجريمتي اعتداء جنسي أخريين عام 2013 في حق عارضة الأزياء الأوروبية، هذه التي أدلت بإفادة خلال محاكمته مبقيةً هويتها طي الكتمان، وفق «فرانس برس».

- تأجيل النطق بالحكم في قضية هارفي واينستين إلى 23 فبراير

ويواجه واينستين عقوبة قد تصل إلى السجن 18 عاما، وقد يبقى تاليا ما تبقى من حياته وراء القضبان إذ يمضي أصلا عقوبة بالسجن لـ23 سنة صدرت في حقّه في نيويورك في 2020 بتهم جنسية مماثلة، واستأنف هذا الحكم.

ورفعت ضحيته دعوى مدنية عليه أمام محكمة في لوس أنجليس بهدف الحصول على تعويضات عطل وضرر. ولم تحدد الدعوى قيمة التعويضات المطلوبة.

وفي العام 2021، حصلت عشرات النساء اللواتي كن يقاضين واينستين على 17 مليون دولار بموجب تسوية في إطار دعوى مدنية، لكنّ العارضة لم تكن بينهنّ.

 أولى الاتهامات
وكانت أولى الاتهامات التي طالت المنتج قد انتشرت سنة 2017 إثر تحقيقات استقصائية موسعة، ما شكل شرارة انطلاق حركة «مي تو» (أنا أيضا) لرفع صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية حول العالم.

وفي المجموع، اتهمت حوالى 90 امرأة، بينهن النجمات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وسلمى حايك، واينستين بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهنّ. لكنّ الكثير من هذه القضايا سقط بالتقادم، إذ يعود تاريخ بعضها إلى العام 1977.

أما على الصعيد الجزائي، فيُفترَض بوكلاء الدفاع عن واينستين تقديم حججهم في جلسة تعقد في 23 فبراير الجاري للمطالبة بمحاكمة جديدة. وإذا ردّت المحكمة طلب الاستئناف الذي قدموه، يُنطق بالحكم في القضية في اليوم نفسه.

وخلال محاكمته الأخيرة، فصّلت أربع نساء كيف أرغمهنّ واينستين على إقامة علاقات جنسية معه داخل فنادق في بيفرلي هيلز ولوس أنجليس بين عامي 2004 و2013، وفق «فرانس برس».

 المحاكمة المنهكة
وبعد جلسات المحاكمة المنهكة التي امتدت أسابيع، وغالبا ما كانت الضحايا يجهشن خلالها بالبكاء، وصف وكلاء الادّعاء واينستين بأنّه «غول» ذو نفوذ واسع في هوليوود (رشّحت أفلام من إنتاجه لـ330 أوسكارا فازت بـ81 منها)، مؤكدين أنّ هذا الأمر أثنى ضحاياه عن فضحه، فكنّ يُحجمن عن الإبلاغ عنه خوفا على مستقبلهنّ المهني.

وفي ختام جلسات المحاكمة، وجد أعضاء هيئة المحلفين أنّ المتهم مذنب بكل التهم الثلاث التي وجّهتها إليه أولى النساء الأربع اللواتي اتهمنه بالاعتداء جنسيا عليهنّ. في المقابل، برّأ المحلفون واينستين من التهم التي وجهتها إليه المدعية الثانية، في حين لم يتوصّلوا لحُكم بشأن الاتهامات التي وجّهتها إلى المتهم المدعيتان الباقيتان.

وواينستين متّهم أيضا في المملكة المتحدة بارتكاب اعتداءات جنسية تعود إلى العام 1996.

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