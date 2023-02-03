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في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 12:01 مساء
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
لقطة من داخل من أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 29 يناير 2023 (أ ف ب)
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يواجه معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تختتم نسخته الرابعة والخمسين في 6 فبراير، معضلة كبيرة تتعلق بارتفاع اسعار الكتب، ما يحرم عشاق الكلمات المطبوعة من شراء أعمالا فكرية وأدبية وأخرى يرغبون في اقتنائها، غير أنهم ابتكروا طرقا للتغلب على هذه المعضلة.

واستقطب المعرض نصف مليون زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، «رغم أننا كنا نتوقع عددا أقل بكثير»، بحسب وائل الملا، المسؤول في دار نشر مصر العربية.

ولكن هذا العام، المبيعات ضعيفة ويجد أكثر من 800 ناشر صعوبة في تغطية تكاليف المشاركة في «درة معارض الكتاب» العربية، وفق ما أفاد الملا وكالة «فرانس برس».

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وفيما يتحدث المصريون طوال الوقت وفي كل مكان عن اضطرارهم لتقليص استهلاكهم، كانت الكتب من أولى ضحايا خفض النفقات الأسرية.

ويشرح الملا أن الكتاب «يُصنف في نهاية المطاف من منتجات الرفاهية، فاهتمام القارئ في ظل الأزمة الحالية وارتفاع الأسعار موجه الى الأساسيات، والكتاب بات في مرتبة متأخرة في الأولويات».

وشجع اتحاد الناشرين على البيع بالتقسيط، وهي وسيلة تسويق شائعة في مصر، ولا تزال دور النشر المملوكة للدولة تبيع مقابل دولار واحد الكلاسيكيات التي ظلت لعقود ترفد مكتبات العالم العربي بأسره.

واضطُرت دور النشر لمضاعفة الأسعار هذا العام بسبب تضاعف سعر الورق أربع مرات في العام 2022.

ارتفاع الأسعار
وقبل أن يبدأ الجنيه المصري رحلته نحو الهبوط القياسي، كان يمكن لزائر معرض الكتاب أن «يأتي ومعه 2000 جنيه (كانت تساوي حوالى 130 دولاراً، فيما باتت تقرب قيمتها من 66 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي)، ويملأ حقيبة سفر بالكتب. لكن شراء الكتب بات صعبا»، بحسب ما يقول مؤسس دار الرسم بالكلمات محمد المصري.

لا يزال في الإمكان رؤية حقائب في أروقة المعرض، غير أن استراتيجية ملئها اختلفت.

وفي هذا الإطار، يوضح مدير النشر في دار المحروسة عبد الله صقر «نرى أشخاصاً يأتون إلى المعرض مع أصدقاء أو ضمن مجموعات ويتقاسمون شراء ما يريدون قراءته ويتبادلون الكتب بعد ذلك في ما بينهم».

ويضيف الشاب المصري (33 عاماً) «الكل يُصدم بالأسعار المرتفعة لكن لا تزال هناك رغبة في القراءة. لذلك فالشخص يشتري كتابا واحدا بدلا من اثنين أو كتابين بدلا من خمسة».

دور النشر
ويؤكد الملا من ناحيته أن الناشرين اضطروا كذلك الى التكيف حتى يتمكنوا من الصمود والبقاء. ويقول «أغلب الناشرين قللوا عدد الإصدارات وأصبحوا حريصين جداً في الاختيار. فأنا أختار الكتب التي أكون متأكداً من أنها ستحقق مبيعات مرتفعة».

ويشير الملا إلى أن «أزمة ارتفاع التكاليف والأسعار دفعت بعض دور النشر الى تقليص نفقاتها إلى الحد الأدنى، فيما علّق بعضها الآخر نشاطه ريثما تتضح الصورة، بينما قرر عدد من دور النشر الانسحاب من السوق».

في نهاية أحد أجنحة المعرض، يوجد مكان مزدحم: انه المربع الذي يعرض فيه بائعو سور الأزبكية، وهي سوق قائمة منذ قرابة قرن من الزمان في ميدان العتبة بوسط القاهرة تباع فيها الكتب القديمة والمقلدة.

هنا سور الأزبكية
ويقول محمد شاهين الذي يأتي كل عام الى المعرض إنه «نوجه مباشرة» الى قسم سوق الأزبكية مع أبنائه الثلاثة.

وتؤكد ملك فريد، وهي طالبة بكلية الهندسة في الثامنة عشرة من العمر، «إنه القسم الأكثر شعبية في المعرض». وتضيف «لكن الكتب هنا تنفد بسرعة إذ لا توجد نسخ كثيرة من الكتاب الواحد».

 محمد عطية، وهو إمام أربعيني يأتي كل عام خصيصا من مدينة الدقهلية ( 150 كيلومتراً شمال القاهرة) حيث يقيم لزيارة معرض الكتاب، اكتفى هذا العام بتفقد الرفوف للباعة من سوق الأزبكية، رغم أنه عادة ما يمر على كل الأجنحة.

ويقول «أسعار الكتب ارتفعت جدا لكن الأسعار للباعة من الأزبكية لا تزال كما هي».

والعثور على سلعة لم يرتفع سعرها بشكل كبير أمر نادر في مصر اليوم، باستثناء الكتب التي صورت أو تلك التي تُرجمت على وجه السرعة والمليئة بالأخطاء.

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