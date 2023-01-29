وزيرة شؤون المرأة تزور معرض القاهرة للكتاب وتثني على المشاركة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

زارت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة الليبية، انتصار عبود، السبت، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين.

وقالت الوزارة في منشور لها على «فيسبوك»: «حيث قامت السيدة الوزيرة بزيارة الجناح الليبي بالمعرض والذي يمثله اتحاد الناشرين الليبيين ودور النشر الليبية وجامعة طبرق».

والتقت الوزيرة كذلك رئيس جامعة طبرق الدكتور حسن على حسن، ومدير إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر الدكتور فوزي الحداد، وعددا من ممثلي دور النشر والكُتاب الليبيين الموجودين في المعرض.

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وأثنث الوزيرة على هذه المشاركة، وأكدت أن وجود ممثلين للدولة الليبية في هذه المحافل مهم جدا ويعطي إشارات جيدة لكل المشاركين والزوار، ويجب أن يستمر ويتضاعف في السنوات القادمة.

وكانت بعض دور النشر الليبية قد كشفت عددا من الكتب التي تشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام بين 24 يناير حتى 6 فبراير 2023م.

وتضم أجنحة دور النشر الليبية المشاركة في الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

- جامعة طبرق «صالة 3 جناح A23».

- دار الوليد للنشر «صالة 3 جناح A66».

- دار الرواد للنشر «صالة 3 جناح C70».

- دار تويا للنشر «صالة 3 جناح D22».

- اتحاد الناشرين الليبيين «صالة 3 جناح C5».

ويضم جناح اتحاد الناشرين الليبيين:

- مجلس الثقافة العام.

- دار الفضيل.

- دار الحسام.

- دار الشعب.

- دار ليبيا المستقبل.

- دار الفرجاني.

- مكتبة طرابلس العلمية.

- دار البيان الجابر.

- دار الحكمة.

وزير الدولة لشؤون المرأة تزور معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)