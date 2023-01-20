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روجيه فيدرر رئيسا لحفل «ميت غالا» في «متروبوليتان»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 02:46 مساء
روجيه فيدرر رئيسا لحفل «ميت غالا» في «متروبوليتان»
روجيه فيدرر (أرشيفية: الإنترنت)
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يرأس أسطورة التنس روجيه فيدرر، مع المغنية دوا ليبا والممثلتين ميكايلا كول وبينيلوبي كروث، النسخة المقبلة لحفلة «ميت غالا» السنوية، التي يقيمها متحف متروبوليتان في نيويورك.

وتشهد هذه الحفلة مشاركة كوكبة من المشاهير بأزياء استعراضية غريبة، حسب «فرانس برس».

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مئات النجوم يخطفون الأنظار خلال حفلة «ميت غالا» بنيويورك

ويرافق النجوم الأربعة في هذا الحدث عرابة «ميت غالا» رئيسة تحرير مجلة فوغ أنا وينتور التي تترأس سنويا الحدث، على ما أعلن المتحف النيويوركي في بيان.

ويشكل هذا الحدث استعراضا للمشاهير وأمسية اجتماعية منتظرة خصوصا على صعيد التبرعات السخية التي تتخلله، إذ إن «ميت غالا» يمثل مصدر التمويل الرئيسي لقسم الموضة في المتحف (»ذي كوستيوم إنستيتيوت»)، مع تمويل فاق 16 مليون دولار سنة 2021.

ذي كوستيوم إنستيتيوت
وفي كل عام، يقام الحدث في أول يوم اثنين من شهر مايو، ويرافق افتتاح المعرض الكبير في «ذي كوستيوم إنستيتيوت»، المخصص بنسخة 2023 للمصمم الشهير كارل لاغرفيلد الذي توفي سنة 2019.

كما يثير اختيار رؤساء حفلة «ميت غالا» اهتماما في أوساط الموضة والمشاهير.

المغنية دوا ليبا على المسرح في إينغلوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، 2 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
المغنية دوا ليبا على المسرح في إينغلوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، 2 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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