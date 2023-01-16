بالفيديو: إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم «المطاريد»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الإعلان الرسمي للفيلم الكوميدي الجديد «المطاريد» تمهيدا لطرحه يوم 25 يناير الجاري في دور العرض السينمائية.

وفي الإعلان الرسمي للفيلم نجد أنفسنا أمام فريق مثير للفضول والشك في الوقت ذاته حول ما إذا كان مؤهلا لتحقيق أية بطولات أم لا، حيث نرى لاعبين قد لا تتمثل الكيمياء التي تجمع بينهم سوى في كونهم جميعا غريبي الأطوار، فإلى أي مصير سيقودون فريقهم؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم، وفقا لبيان.

الفيلم من إنتاج «جي كرييشنز»، «سينرجي»، «ماجيك بينز»، «أفلام مصر العالمية»، «نيو سينشري»، «فيلم سكوير» و«أوسكار»، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج ياسر سامي.

- الكشف عن التشكيلة النهائية لفريق «المطاريد»

تدور أحداث «المطاريد» في إطار كوميدي حول «صلاح» أحمد حاتم الذي يعود من أميركا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم. ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، تارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ودنيا سامي، ومصطفى غريب، ومحمد المولى.