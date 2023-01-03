محمود التركي ينتهي من تصوير الأغنية الرسمية لـ«خليجي25»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى المطرب العراقي محمود التركي من تصوير الأغنية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» لكرة القدم، حيث قام بتصويرها في مدينة البصرة بالجمهورية العراقية بعدة مناطق، والذي يرحب من خلالها بالجمهور الخليجي للدول المشاركة في البطولة الخليجية.

والتقى محمود خلال وجوده في مدينة البصرة مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، في المدينة الرياضية في البصرة، مؤكدا اهتمامه بالعمل الترويجي لـ«خليجي 25» والتي سترى النور قريبا وقبل انطلاق البطولة، وفقا لبيان.

كان التركي قد أحيا حفل استقبال العام الجديد 2023 في دبي فيستيفال سيتي على مسرح منطقة «Festival Bay»، وقدم مجموعة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

- كاظم الساهر يحيي حفل افتتاح «خليجي 25»

وتمنى محمود التركي خلال الحفل الجماهيري أن تكون الأيام المقبلة من العام الجديد 2023 كلها فرح وسعادة، وفاتحة لأبواب الخير على الجميع، وهنأ الحضور والعالم بهذه المناسبة وقال: «كل عام والجميع بخير، أتمنى للجميع أيام مقبلة يعم بها الخير والصحة في كل مكان».