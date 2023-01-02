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كاظم الساهر يحيي حفل افتتاح «خليجي 25»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 02:03 مساء
كاظم الساهر يحيي حفل افتتاح «خليجي 25»
الحفل يقام في افتتاح «خليجي 25» 6 يناير الجاري (الإنترنت)
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كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الفنان الكبير كاظم الساهر سيحيي حفل افتتاح «خليجي 25»، في إطار الإعلان عن تفاصيل مراسم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي تنطلق منافساتها يوم 6 يناير الجاري في مدينة البصرة بأقصى الجنوب العراقي.

الإعلان الذي نشر على صفحات الاتحاد الرسمية، جاء فيه: «يُحيي الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض أحمد حفل افتتاح النسخة 25 لبطولة خليجي 25، التي تستضيفها البصرة في الفترة من السادس ولغاية 19 من الشهر الحالي»، وفق «سكاي نيوز عربية».

وأكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، في وقت سابق، وفق وكالة «الأنباء العراقية»، أن الساهر ورياض، سيفتتحان بطولة خليجي 25.

عودة الساهر
وكان وزير الشباب والرياضة العراقي السابق عدنان درجال، قد قدم في شهر يونيو 2021، دعوة رسمية للفنان كاظم الساهر المقيم في الخارج، من أجل المشاركة في حفل افتتاح أو ختام بطولة «خليجي 25» بحسب نص الدعوة. وجاء في رسالة الدعوة الموجهة للساهر: «حضوركم الكريم سوف يسهم في نجاح فعاليات البطولة، وما له من وقع في نفوس الجمهور العراقي والعربي».

وتترقب الجماهير العراقية عودة كاظم الساهر للعراق، بعد غياب 11 عاما، منذ آخر زيارة له مع منظمة اليونسيف، وقبلها غيابه لـ14 عاما. وبذلك فإن الساهر سيغني لأول مرة في بلاده منذ 25 عاما، أي نهاية التسعينات، وهو تاريخ مغادرته العراق.

وفور الإعلان عن حضور الساهر حفل الافتتاح، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية والعربية بالخبر، حيث يحظى الفنان العراقي المعروف بشهرة واسعة في مختلف البلدان العربية.

- استعدادات خاصة لحفل كاظم الساهر في مصر

بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الخامسة والعشرين، تتنافس فيها منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلا عن منتخبي العراق واليمن. وستكون هذه هي المرة الثانية، التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد الاستضافة الأولى العام 1979، للبطولة في نسختها الخامسة بالعاصمة بغداد، والتي توج بلقبها آنذاك المنتخب العراقي.

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