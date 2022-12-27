  • Alwasat News
Atwasat

علي السبع ينتهي من تصوير «وبينا ميعاد»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 04:40 مساء
علي السبع ينتهي من تصوير «وبينا ميعاد»
علي السبع، يمين، في كواليس تصوير «وبينا ميعاد» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

انتهى الفنان المصري الشاب علي السبع من تصوير مشاهده في مسلسل «وبينا ميعاد» المقرر عرضه بداية يناير المقبل، على قناة «dmc».

يجسد علي خلال العمل شخصية «يوسف» وهو شاب طموح ذكي، يحب العمل، ويدخل عالم البيزنس، ويحدث له الكثير من المواقف، وفقا لبيان.

يدور المسلسل في إطار كوميدي حول عائلتين مختلفتين، عائلة «حسن» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب نشأوا على الديمقرطية، وعائلة «نادية» التي توفي زوجها تاركا لها أربع فتيات نشأن على الكبت والديكتاتورية، وتنشأ مواقف عدائية مختلفة بين «حسن» و«نادية» حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التي كان يتوقع رئاستها.

أحلام سعيدة
«وبينا ميعاد» بطولة شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، صبري فواز، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، علي السبع، والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

آخر أعمال علي السبع كانت في رمضان الماضي بمسلسلي «أحلام سعيدة» مع يسرا، و«المشوار» مع محمد رمضان.

- شيرين رضا تبدأ العام الجديد بمسلسل «وبينا معاد»

- علي السبع «طالب» في «الدفعة» مع طارق لطفي

بدأ علي السبع التمثيل في مسرح المدرسة باللغة الفرنسية، ثم التحق بالجامعة الأميركية، لدراسة المسرح، وقدم خلال تلك الفترة العديد من العروض المسرحية، ليبدأ مشواره الفني من خلال فيلم «راس السنة» مع المخرج محمد صقر.

شارك أيضا في مسلسل «لعبة نيوتن» مع المخرج تامر محسن، والنجمة منى زكي، حيث قدم شخصية «لوكا»، وفي مسلسل «قصر النيل» مع النجمة دينا الشربيني، في دور «لبيب»، كما شارك في فيلم «فرق خبرة» مع الفنان محمد الشرنوبي وهدى المفتي والمخرج شريف نجيب، والذي قدم خلاله شخصية «يوسف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي
«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»
«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني في الحصول عليه

«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني ...
طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية

طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟

ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟
%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا

%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا
ما عاد ساعي بريد يطرق الباب

ما عاد ساعي بريد يطرق الباب
الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة

الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض ...
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟

القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»

الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
يحيى خليل يفتتح العام الجديد بحفلين موسيقيين بالقاهرة والإسكندرية
يحيى خليل يفتتح العام الجديد بحفلين موسيقيين بالقاهرة والإسكندرية
علي السبع ينتهي من تصوير «وبينا ميعاد»
علي السبع ينتهي من تصوير «وبينا ميعاد»
فنان يوثق بنماذجه المصغرة مشاهد عالقة في ذاكرة أبناء نيويورك
فنان يوثق بنماذجه المصغرة مشاهد عالقة في ذاكرة أبناء نيويورك
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة المدمرة
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة ...
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم...
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان...
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)...
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل...
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟...
المزيد
«أزرق القفطان» يمثل المغرب في القائمة ما قبل الأخيرة للأوسكار
«أزرق القفطان» يمثل المغرب في القائمة ما قبل الأخيرة ......
وفاة حفيد بوب مارلي عن 31 عاما
وفاة حفيد بوب مارلي عن 31 عاما...
وفاة المغنية البرتغالية ليندا دي سوزا
وفاة المغنية البرتغالية ليندا دي سوزا...
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»...
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة المدمرة
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة ......
المزيد