علي السبع ينتهي من تصوير «وبينا ميعاد»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الفنان المصري الشاب علي السبع من تصوير مشاهده في مسلسل «وبينا ميعاد» المقرر عرضه بداية يناير المقبل، على قناة «dmc».

يجسد علي خلال العمل شخصية «يوسف» وهو شاب طموح ذكي، يحب العمل، ويدخل عالم البيزنس، ويحدث له الكثير من المواقف، وفقا لبيان.

يدور المسلسل في إطار كوميدي حول عائلتين مختلفتين، عائلة «حسن» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب نشأوا على الديمقرطية، وعائلة «نادية» التي توفي زوجها تاركا لها أربع فتيات نشأن على الكبت والديكتاتورية، وتنشأ مواقف عدائية مختلفة بين «حسن» و«نادية» حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التي كان يتوقع رئاستها.

أحلام سعيدة

«وبينا ميعاد» بطولة شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، صبري فواز، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، علي السبع، والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

آخر أعمال علي السبع كانت في رمضان الماضي بمسلسلي «أحلام سعيدة» مع يسرا، و«المشوار» مع محمد رمضان.

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بدأ علي السبع التمثيل في مسرح المدرسة باللغة الفرنسية، ثم التحق بالجامعة الأميركية، لدراسة المسرح، وقدم خلال تلك الفترة العديد من العروض المسرحية، ليبدأ مشواره الفني من خلال فيلم «راس السنة» مع المخرج محمد صقر.

شارك أيضا في مسلسل «لعبة نيوتن» مع المخرج تامر محسن، والنجمة منى زكي، حيث قدم شخصية «لوكا»، وفي مسلسل «قصر النيل» مع النجمة دينا الشربيني، في دور «لبيب»، كما شارك في فيلم «فرق خبرة» مع الفنان محمد الشرنوبي وهدى المفتي والمخرج شريف نجيب، والذي قدم خلاله شخصية «يوسف».