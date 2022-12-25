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هاري وميغن: اعتذار «ذي صن» عن المقال المسيء «حيلة دعائية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 05:00 مساء
هاري وميغن: اعتذار «ذي صن» عن المقال المسيء «حيلة دعائية»
هاري وميغن في نيويورك، 18 يوليو 2022 (أ ف ب)
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اتهم الأمير هاري وزوجته ميغن، السبت، جريدة «ذي صن» بالقيام بـ«حيلة دعائية» بعد أن اعتذرت الوسيلة الإعلامية البريطانية عن مقال أثار سيلا من الانتقادات بسبب تضمنه إساءات موجهة لدوقة ساسكس.

وتلقت منظمة معايير الصحافة المستقلة في المملكة المتحدة أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقال الذي ندد به أيضا الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.

وسحبت «ذي صن» المقال، الإثنين، عن موقعها الإلكتروني، بطلب من كاتبه الذي أشار عبر «تويتر» إلى أنه استند فيه إلى «اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز».

وكتبت «ذي صن» عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، «آراء الكتّاب لا تلزم سواهم، لكننا كجهة ناشرة، ندرك أن حرية التعبير مقرونة بالمسؤولية»، مضيفة «نحن في +ذي صن+، نادمون على نشر هذا المقال ونشعر بأسف صادق».

معايير أخلاقية
لكن في رد لاذع، انتقد متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس، وهو لقب هاري وميغن الرسمي، عدم تواصل «ذي صن» مع ميغن للاعتذار منها مباشرة.

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وقال المتحدث «عدم اتصال +ذي صن+ بدوقة ساسكس للاعتذار تظهر نواياهم. الأمر مجرد حيلة دعائية». وأضاف «في حين يستحق الجمهور تماما ندم الجريدة على تعليقاتها الخطيرة، ما كنا لنواجه مثل هذا الموقف لو لم تواصل +ذي صن+ استغلال الكراهية والعنف وكره النساء».

وأشار المتحدث إلى أن «الاعتذار الحقيقي سيكون من خلال التحول في تغطيتهم واعتماد معايير أخلاقية مع الجميع. لسوء الحظ، نحن لا نرى أي مؤشر على ذلك».

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