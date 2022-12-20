توقيف امرأة خلال سرقتها منزل روبرت دي نيرو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصادر في شرطة نيويورك القبض على امرأة لها سجل حافل بعمليات السطو، ليل الأحد - الإثنين، خلال سرقتها هدايا عيد الميلاد داخل منزل روبرت دي نيرو.

وكانت شرطة مدينة نيويورك تراقب المرأة البالغة 30 عاما، «المعروفة لديها إثر توقيفها مرات عدة بسبب عمليات سطو»، عندما رأوها تدخل «من باب في الطابق السفلي ظهرت عليه علامات اقتحام»، إلى منزل في حي أبر إيست سايد الراقي، على ما أفاد ناطق باسم الشرطة في مانهاتن لوكالة «فرانس برس».

هذه الدارة يقطنها النجم روبرت دي نيرو، الممثل الأميركي الشهير البالغ 79 عاما، المولود في نيويورك والمعروف بأدواره في أفلام تصور مدينته، مثل «Taxi Driver» أو «Mean Streets».

وأضاف المتحدث أن الشرطة دخلت و«وجدت المرأة داخل غرفة المعيشة» خلال انهماكها في «سرقة الممتلكات».

وذكرت قناتا «إيه بي سي نيوز» و«إن بي سي نيوز» أن المشتبه بها كانت تسرق الهدايا من أمام شجرة عيد الميلاد، عندما فاجأتها الشرطة.

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وقالت الشرطة إنها ألقت القبض عليها «بدون حوادث». وبحسب شبكة «إن بي سي»، فإن عناصر الشرطة وجدوا لدى وصولهم روبرت دي نيرو «في رداء الحمام» بعدما سمع ضجة مريبة في المكان.