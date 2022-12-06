السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا

القاهرة - بوابة الوسط

حُكم على رجل اعتدى بعنف على موظف لدى المغنية الأميركية ليدي غاغا لخطف كلابها، بالسجن 21 عاما، الإثنين، في لوس أنجليس.

وأقر جيمس هوارد جاكسون (20 عاما) بذنبه بتهمة محاولة القتل، معترفا بأنه جزء من مجموعة اعتدت على ريان فيشر بينما كان يتنزه مع ثلاثة كلاب من نوع البولدوغ الفرنسي تملكها صاحبة أغنية «بوكر فايس» بهوليوود في فبراير 2021، وفق «فرانس برس».

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام «إن اتفاق الإقرار بالذنب يحمّل جيمس هوارد جاكسون المسؤولية عن ارتكاب عمل عنيف وعديم الرحمة ويحقق العدالة لضحايانا».

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة رجلين ينزلان من سيارة بالقرب من الموظف قبل إطلاق النار عليه في صدره.

ثم استولى الرجلان على اثنين من الكلاب وفرا تاركين ريان فيشر على الأرض ينزف. وقد هرب كلب ثالث لكنه عاد بعد ذلك ليجلس قرب الموظف المصاب.

وكشف ريان فيشر لاحقا على «إنستغرام» أنه تعرض لتلف في الرئة.

السوق السوداء

وعرضت ليدي غاغا مكافأة قدرها 500 ألف دولار مقابل إعادة كلبيها. وأعادتهما امرأة قائلة إنها وجدتهما مقيدين على عمود، قبل أن يُلقى القبض عليها بدورها. وبحسب الشرطة، كانت المرأة على علاقة بوالد أحد المهاجمَين، وقد أوكلت تحصيل المكافأة نيابة عنهما.

وأُطلق سراح جيمس هوارد جاكسون في 6 أبريل بعد خطأ إداري، ثم قُبض عليه مرة أخرى بعد أربعة أشهر.

- 6 سنوات سجنا لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا

- توقيف خاطف كلاب ليدي غاغا بعد إطلاقه بالخطأ

وتأتي هذه العقوبة بعد الحكم على شريكيه جايلين كيشون وايت (20 عاما) بالسجن لمدة أربع سنوات، ولافاييت شون وايلي (28 عاما) بالسجن ست سنوات.

وأظهرت القضية مدى شعبية هذه الكلاب لدى النجوم.. والمجرمين، إذ إن صغر حجمها وسعرها المرتفع يجعلانها أهدافا رئيسية لإعادة بيعها في السوق السوداء.