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الخميس.. «قافلة بين سينمائيات» تعرض أول فيلم عن هيلما أوف كلينت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 03:00 مساء
الخميس.. «قافلة بين سينمائيات» تعرض أول فيلم عن هيلما أوف كلينت
مشهد من فيلم «ما وراء المرئي - هيلما أوف كلينت» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يبدأ، الخميس، عرض الفيلم التسجيلي «ما وراء المرئي - هيلما أوف كلينت» للمخرجة الألمانية هالينا ديرسكا، والذي يستمر «أونلاين» لمدة أسبوع على موقع «قافلة بين سينمائيات».

الفيلم يعرض ضمن برنامج «كارت بلانش» لعروض الأفلام خلال العام 2022، صاحبة الـ«كارت بلانش» لهذا الشهر، والتي اختارت الفيلم للعرض هي مبرمجة الأفلام والمستشارة السينمائية التونسية عزة شعبوني، وستجري لقاءً مفتوحًا على الإنترنت مع مخرجة الفيلم بمشاركة الجمهور في مصر والعالم العربي خلال اليوم الأخير لعرضه، الخميس، 8 ديسمبر، وفقا لبيان.

فيلم «ما وراء المرئي- هيلما أوف كلينت» إنتاج 2019، هو الفيلم الأول عن حياة وأعمال الفنانة التشكيلية السويدية هيلما أوف كلينت 1869 - 1944، التي اكتشف عالم الفن بعد مرور مائة عام إنها المبتكرة الحقيقية للفن التجريدي بداية القرن العشرين وليس الفنان فاسيلي كاندينسكي، وتعود أول لوحة تجريدية لهيلما أوف كلينت إلى العام 1906 أي قبل أربع سنوات من لوحة كاندينسكي.

الحدود التقليدية
يحقق الفيلم في الدور الممنوح للمرأة في تاريخ الفن، ويطرح بشكل فاضح السؤال حول حرمان هيلما أوف كلينت من مكانة رائدة في الفن الحديث، وكيف حدث هذا الاعتراف في الوقت الحالي، حيث تجتذب معارضها اليوم ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يكشف النهج السينمائي للوحات هيلما أوف كلينت عن فنانة تبحث عن معنى للحياة ما وراء المرئي، تغوص أعمالها في عوالم مرئية فريدة، بينما تركت وراءها أكثر من 250000 صفحة من الملاحظات تكشف عن تفكير لا حدود له أدى إلى أعمالها الرائعة التي تعبر كل الحدود التقليدية ويتردد صداها مع أعمق مشاعرنا اليوم.

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الفيلم هو الوثائقي الطويل الأول للمخرجة والمنتجة هالينا ديرشكا، ولدت في برلين بألمانيا ودرست التمثيل والغناء الكلاسيكي والإنتاج السينمائي ثم أسست شركة الإنتاج «AMBROSIA FILM» في برلين، عُرض الفيلم القصير «9andahalf’s GoodbyeK» من إخراجها في أكثر من 40 مهرجانًا سينمائيًا حول العالم وفاز بالعديد من الجوائز، ويعد فيلمها «ما وراء المرئي - هيلما أوف كلينت» الأول والوحيد حول الفنانة السويدية هيلما أوف كلينت.

صاحبة الـ«كارت بلانش» التي اختارت الفيلم للعرض في شهر ديسمبر، هي مبرمجة الأفلام والمستشارة السينمائية التونسية عزة شعبوني، وهي معلمة وباحثة تونسية، ومبرمجة أفلام مستقلة، كما تعمل كخبيرة ومستشارة لمشاريع الأفلام والمنظمات الثقافية الوطنية والدولية.

مشهد من فيلم «ما وراء المرئي - هيلما أوف كلينت» (خاص لـ بوابة الوسط)
مشهد من فيلم «ما وراء المرئي - هيلما أوف كلينت» (خاص لـ بوابة الوسط)
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