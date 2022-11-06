عرض «عروس الصحراء» على شاشة «قافلة بين سينمائيات»

القاهرة - بوابة الوسط

يتواصل عرض الفيلم الأرجنتيني «عروس الصحراء» للمخرجتين سيسيليا أتان وفاليريا بيفاتو، على موقع «قافلة بين سينمائيات» على أن يختتم عرضه، مساء الخميس.

الفيلم يعرض ضمن برنامج «كارت بلانش» خلال العام 2022، وصاحبة الكارت بلانش لهذا الشهر، والتي اختارت الفيلم للعرض هي مديرة التصوير اللبنانية جوسلين أبي جبرائيل وسوف تجري لقاء مفتوحًا على الإنترنت مع صانعات الفيلم بمشاركة الجمهور في مصر والعالم العربي، الخميس، وفقا لبيان.

تدور أحداث فيلم «عروس الصحراء» (2017) حول «تيريزا» البالغة من العمر 54 عاما، والتي عملت لعقود كخادمة مقيمة لدى عائلة في بوينس آيرس. تبيع العائلة المنزل، مما يضطرها لقبول وظيفة في مدينة سان خوان البعيدة، وهو ما يقلب حياتها رأسًا على عقب. فعلى الرغم من عدم ارتياحها للسفر، تشرع «تيريزا» في رحلة عبر الصحراء. وخلال محطتها الأولى بأرض «القديسة كوريا» العجيبة، تفقد حقيبتها بكل متعلقاتها. وهنا تلتقي البائع المتجول «الجرينجو» وهو الوحيد الذي بإمكانه مساعدتها في العثور على حقيبتها.

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«عروس الصحراء» هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجتين وكاتبتي السيناريو سيسيليا أتان، وفاليريا بيفاتو.

المخرجتان سيسيليا أتان وفاليريا بيفاتو (خاص لـ بوابة الوسط)

مديرة التصوير اللبنانية جوسلين أبي جبرائيل (خاص لـ بوابة الوسط)