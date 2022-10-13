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عرب لطفي تستضيف الأرجنتينية فيرنا مولينا في «قافلة بين سينمائيات»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 04:50 مساء
عرب لطفي تستضيف الأرجنتينية فيرنا مولينا في «قافلة بين سينمائيات»
بوستر الفيلم الأرجنتيني «المستقبل لنا» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تلتقي المخرجة والكاتبة عرب لطفي، في السابعة مساء الخميس، ضيفتها المخرجة الأرجنتينية فيرنا مولينا صاحبة الفيلم الوثائقي «المستقبل لنا»، وذلك للحديث عن تفاصيل رحلتها في تتبع أثر مجموعة من الطلاب ضحايا الاختفاء القسري في الأرجنتين بالسبعينيات.

يجري اللقاء «أونلاين» بمشاركة الجمهور في مصر والعالم العربي مع ترجمة فورية من الإسبانية إلى العربية، من هنا.

ويتواصل عرض «المستقبل لنا» الذي اختارته عرب لطفي هذا الشهر ضمن برنامج «كارت بلانش» الذي تنظمه «قافلة بين سينمائيات»، منذ الخميس الماضي وحتى منتصف ليل الخميس ١٣ أكتوبر بتوقيت القاهرة

المنفى الطويل
«المستقبل لنا» فيلم من إنتاج 2014، ويروي قصة مجموعة من المراهقين، طلاب الكلية الوطنية في بوينس آيرس، تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا، والذين جرى اختطافهم وإخفاؤهم على يد السلطات الأرجنتينية العام 1976، بسبب نشاطهم المعارض في بداية السبعينيات. ينتقل الفيلم بين حكايات ثمانية من الطلاب فيما يشبه الأحجية التي يصنعها المزيج المتداخل من التسجيلات القديمة والأصوات الحية للناجين منهم، حيث لا يزال بعضهم مختفين، بينما عاد البعض الآخر محاولًا استعادة حياته بعد المنفى الطويل.

- عرض الأرجنتيني «المستقبل لنا» على شاشة «قافلة بين سينمائيات»

مخرجة الفيلم فيرنا مولينا، ولدت في بوينس آيرس العام 1975، وشاركت المخرج أرنيستو أرديتو إخراج مجموعة من الأفلام التي حصلت على 62 جائزة دولية، أولها الفيلم الوثائقي «ريموند» في العام 2003، وفي الفترة ما بين 2008 و2017 أخرجا معًا مجموعة من الأفلام الوثائقية الطويلة من بينها «قلب المصنع» (2008)، «مورينو» (2013)، أليخاندرا (2013)، «المستقبل لنا» (2014)، ومسلسل تلفزيوني حول أبرز الكتاب الأرجنتينيين: (خوليو كورتازار، خورخي لويس بورجيس، ماريا إيلينا والش، وأليخاندرا بيزارنيك). وفي العام 2017 شاركت أرنيستو أرديتو إخراج فيلمها الروائي الأول «سيمفونية لآنا» والذي فاز بجائزة نقاد السينما الروسية في مهرجان «موسكو السينمائي الدولي»، بينما فيلمهما الروائي الأحدث «ساحرة هتلر» الذي تم تصويره خلال تفشي جائحة «كوفيد-19»، فسيتم إطلاقه خلال الأشهر المقبلة.

الفرح مصري
أما المخرجة والكاتبة عرب لطفي فلقد تخرجت في المعهد العالي للسينما بالقاهرة العام 1976، وبعد العمل لعدة سنوات في مجال الأفلام الروائية، مع محمد خان وعاطف الطيب، انتقلت إلى صناعة الأفلام التسجيلية، ومن أفلامها: «البوابة الفوقا»، «مرآة جميلة»، «رانجو»، «الفرح مصري»، «احكي يا عصفورة».

شاركت عرب لطفي كعضو لجنة تحكيم في الكثير من المهرجانات السينمائية، كما شاركت في العديد من الفعاليات السينمائية العالمية كضيف شرف أو فنان زائر. عرب لطفي هي عضو كل من اتحاد التسجيليين العرب، واتحاد نقاد السينما المصري، كما تعمل مدرسة في قسم الفيلم بالجامعة الأميركية في القاهرة.

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