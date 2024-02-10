حماس تحذر من «مجزرة» حال شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على مجزرة في حال شن عملية عسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، والتي تُشكّل ملاذا أخيرا للنازحين من العدوان.

وقالت الحركة في بيان اليوم على حسابها بموقع «تليغرام»، إن تصريحات قادة «الاحتلال النازي»، بإعلان نيّتهم، توسيع عدوانهم الوحشي المستمر ضد قطاع غزة ليشمل مدينة رفح المكتظة بالنازحين، تنذر بوقوع مجازر واسعة ومروّعة في رفح، التي يتواجد فيها أكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني نازح، يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية نتيجة استمرار العدوان و«جرائم الاحتلال الإرهابية المتوحّشة».

وشدد البيان على أن موقف الإدارة الأميركية بعدم دعمها للهجوم على رفح، لا يعفيها من المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات هذا الهجوم وما سيترتب عنه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، مضيفا أنها توفّر للاحتلال دعماً مفتوحاً بالسلاح الذي يُقتل به الشعب الفلسطيني على مدار الساعة.

فيما دعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل والجاد للحيلولة دون ارتكاب الاحتلال و«قادته النازيين الجدد»، إبادة جماعية في مدينة رفح بهدف تهجير شعبنا الفلسطيني، الذي أفشل بصموده وتضحياته وتمسكه بأرضه أهداف الاحتلال النازي.