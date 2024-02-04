«حماس»: الاعتداء الأميركي- البريطاني على اليمن تصعيد خطير يهدد المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، القصف الأميركي - البريطاني على اليمن، معتبرة أنه اعتداء سافر على سيادة دولة عربية، وتصعيد سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار.

وحمَّلت حركة «حماس»، الأحد، الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن «تداعيات هذا العدوان وآثاره في المنطقة»، وجددت الحركة تقديرها للموقف اليمني الأصيل في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد «مجرمي الحرب»، وفق بيان لها.

موقف حاسم من العدوان الأميركي

ودعت «حماس» جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حاسم من العدوان الأميركي الذي ينتهك سيادة الدول العربية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ أكثر من 120 يومًا.

ويأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية أنها وجهت ضربات جوية لليمن ركزت على أهداف تستخدم من قبل الحوثيين لمهاجمة السفن التجارية. وهزت العاصمة اليمنية (صنعاء) سلسلة ضربات جديدة ليل السبت الأحد، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تدمير ستة صواريخ مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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وأوردت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين اليمنيين قبيل منتصف الليل (9.00 ت غ) على مواقع التواصل الاجتماعي أن «غارات العدوان الأميركي - البريطاني استهدفت منطقتي النهدين وعطان جنوب العاصمة». وأفاد شهود بسماع دوي انفجارات عنيفة وتحليق كثيف للطيران.

استهداف السفن العابرة من البحر الأحمر

أمس السبت، قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «الصواريخ كانت معدة لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر. حددت القوات الأميركية الصواريخ من طراز كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وارتأت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».

وتشن قوات جماعة أنصار الله «الحوثيون» هجمات تستهدف السفن العابرة البحر الأحمر باتجاه موانئ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على العدوان المستمر ضد قطاع غزة. وشكلت الولايات المتحدة الأميركية تحالفا دوليًا قالت إنه يهدف لحماية الملاحة فى البحر الأحمر. ولاحقًا، شنت هجمات استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في الأراضي اليمنية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 2325 مجزرة، ذهب ضحيتها 27 ألفًا و238 شهيدًا ومفقودًا، منهم 12 ألف طفل وأكثر من 8 آلاف امرأة، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.