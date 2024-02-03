سلسلة ضربات جديدة تهز العاصمة اليمنية صنعاء

القاهرة - بوابة الوسط

هزّت العاصمة اليمنية صنعاء سلسلة ضربات جديدة ليل السبت الأحد، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تدمير ستة صواريخ مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوردت قناة «المسيرة» التابعة للمتمردين اليمنيين قبيل منتصف الليل (9,00 ت غ) على مواقع التواصل الاجتماعي أن «غارات العدوان الأميركي - البريطاني استهدفت منطقتَي النهدين وعطان جنوبي العاصمة». وأفاد شهود وكالة «فرانس برس» عن سماع دويّ انفجارات عنيفة وتحليق كثيف للطيران.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الصواريخ: «كانت معدة لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر. حددت القوات الأميركية الصواريخ من طراز كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وارتأت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».

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وتشن قوات جماعة أنصار الله «الحوثيين» هجمات تستهدف السفن العابرة البحر الأحمر بتجاه موانئ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على العدوان المستمر ضد قطاع غزة.

وشكلت الولايات المتحدة الأميركية تحالفا دوليًا قالت إنه يهدف لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، ولاحقًا شنت هجمات استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في الأراضي اليمنية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 2325 مجزرة ذهب ضحيتها 27 ألفا و238 شهيدا ومفقودا، منهم 12 ألف طفل وأكثر من 8 آلاف امرأة، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.