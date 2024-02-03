  • Alwasat News
Atwasat

العراق يعلن سقوط 16 قتيلا و25 جريحا في الضربات الأميركية على أراضيه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 12:09 مساء
العراق يعلن سقوط 16 قتيلا و25 جريحا في الضربات الأميركية على أراضيه
الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي. (الإنترنت)
WTV_Frequency

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم السبت، مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 25، بينهم مدنيون بالضربات الجوية الأميركية، التي استهدفت أراضيه قرب الحدود مع سورية، وخلفت أيضا أضرارا بالمباني السكنية.

وقال العوادي، في بيان على حسابه بموقع «إكس»، إن «هذه الضربة العدوانية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية»، مضيفا «عمد الجانب الأميركي (...) إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية».

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية أقدمت على ارتكاب «عدوان جديد» على سيادة العراق، مشيرا إلى تعرض مواقع تواجد قوات أمنية، في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة، إلى قصف من عدة طائرات أمريكية.

وجدد العوادي رفض العراق أن تكون أراضيه «ساحة لتصفية الحسابات»، مضيفا «أرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين».

التحالف الدولي «خرج عن المهام الموكلة إليه»
وأكد البيان أن وجود التحالف الدولي «الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سبباً لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية»، مضيفا أن الحكومة العراقية ستبذل كل الجهد الذي تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والوطنية والدستورية، «لحماية أرضنا ومدننا وأرواح أبنائنا في القوات المسلحة بكل صنوفها».

- ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

واستهدفت ضربات مساء الجمعة مواقع في غرب العراق، خصوصا منطقة القائم الواقعة عند الحدود مع سورية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الأميركية التي شنّت الجمعة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسورية ستتواصل.

يأتي ذلك ردأ على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن الأحد الماضي، فيما جاء في بيان للرئيس الأميركي: «ردنا بدأ اليوم. وسيتواصل في أوقات وأماكن من اختيارنا»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»

(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تفجير مقر لها في غزة

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تفجير مقر لها في غزة
أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة

أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة
قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها

قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
العراق يرفض الهجمات الأميركية: تنتهك السيادة وتهدد أمن المنطقة
العراق يرفض الهجمات الأميركية: تنتهك السيادة وتهدد أمن المنطقة
البيت الأبيض: نجاح ضربات الـ30 دقيقة على 7 مواقع في سورية والعراق
البيت الأبيض: نجاح ضربات الـ30 دقيقة على 7 مواقع في سورية والعراق
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
19 شهيدا وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة
19 شهيدا وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة...
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
مئة يوم من العدوان على غزة: كارثة إنسانية.. والاحتلال الإسرائيلي مصمم على إجرامه
مئة يوم من العدوان على غزة: كارثة إنسانية.. والاحتلال ......
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره...
المزيد
السفير السعودي: المملكة لن تقبل بأي ضغوط تجاه مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية
السفير السعودي: المملكة لن تقبل بأي ضغوط تجاه مواقفها ......
12 مجزرة خلال 24 ساعة.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.238 شهيدا
12 مجزرة خلال 24 ساعة.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على ......
العراق يعلن سقوط 16 قتيلا و25 جريحا في الضربات الأميركية على أراضيه
العراق يعلن سقوط 16 قتيلا و25 جريحا في الضربات الأميركية على......
19 شهيدا وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة
19 شهيدا وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة...
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة...
المزيد