بريطانيا: إحباط هجوم جديد للحوثيين في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت البحرية البريطانية السبت إحباط هجوم للحوثيين في البحر الأحمر كان يستهدف مدمرتها «إتش ام اس دايموند»، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأحد.

وجاء في بيان للوزارة على منصة «إكس» أمس (السبت)، «أسقطت اتش ام اس دايموند مرة جديدة مسيَّرة هجومية للحوثيين كانت تستهدف السفينة بصورة غير مشروعة»، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار في المدمرة. وشددت الوزارة على أن هذه الهجمات «غير مقبولة على الإطلاق ومن واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر»، بحسب «فرانس برس».

وأكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن المملكة المتحدة «لا تزال مصممة» على التصدي لهذه الهجمات التي يشنها الحوثيون «المدعومون من إيران»، مشدّدا على أن «التزامنا حماية الأرواح وحرية الملاحة راسخ تماما».

هجمات على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل

ومنذ شهرين، ينفذ اليمنيون في البحر الأحمر وبحر العرب هجمات على سفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر.

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وشنت القوات الأميركية والبريطانية سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثين في اليمن، بدعوى حماية المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية. والخميس أعلنت لندن وواشنطن فرض عقوبات على أربعة مسؤولين حوثيين في اليمن تعتبران أنهم ضالعون في الإعداد لهذه الهجمات.

وفجر السبت، شنت القوات الأميركية ضربات استهدفت موقعًا للحوثيين في اليمن بعدما هاجموا سفينة نفطية بريطانية «اشتعلت فيها النيران» في خليج عدن. وأعلن الحوثيون من جهتهم الجمعة استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، في إطار الرد على الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع تابعة لهم ودعما لقطاع غزة.