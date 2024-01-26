الحوثيون: احتراق سفينة نفطية بريطانية بعد استهدافها في خليج عدن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحوثيون في اليمن استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، في إطار الرد على الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع تابعة لهم ودعماً لقطاع غزة الذي يواجه عدوانًا إسرائيليًا من السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مقتضب اليوم الجمعة: «استهداف سفينةٍ نفطيةٍ بريطانيةٍ مارلين لواندا في خليجِ عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ»، مشيراً إلى أن الإصابة كانت مباشرة مما أدَّى إلى احتراقِها، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

الحوثيون يصيبون سفينة حربية أميركية

والأربعاء الماضي، أكد الحوثيون إصابة سفينة حربية أميركية إصابة مباشرة خلال اشتباك استمر ساعتين مع «مدمرات وسفن حربية أميركية في خليج عدن».

وأوضح العميد يحيي سريع أن اشتباكا جرى نتج عنه إصابة سفينة حربية أميركية إصابة مباشرة، وإجبار السفينتين التجاريتين الأميركيتين على التراجع.

بدوره، قال البيت الأبيض إن الحوثيين في اليمن أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفن في البحر الأحمر، لكن جري اعتراض اثنين منها، بينما أخطأ الثالث هدفه.