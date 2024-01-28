114 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى مع استمرار القصف الإسرائيلي على مدن وأحياء غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ114 على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة سلمي في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل، وإصابة العشرات، إضافة لآخرين تحت الأنقاض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت أن شهيدا و4 جرحى، وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، إثر قصف مدفعية الاحتلال منزلا في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس جنوب القطاع.

استمرار القصف وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل في خان يونس.

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وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.