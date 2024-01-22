الخارجية الأميركية تدعو إسرائيل إلى «تحقيق عاجل» في مقتل شاب أميركي فلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الولايات المتحدة الإثنين إسرائيل إلى إجراء «تحقيق عاجل» في ملابسات مقتل شاب أميركي فلسطيني (17 عاما) قضى الجمعة بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين «نواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات، وقد طلبنا فتح تحقيق عاجل لتوضيح ظروف مقتله وتحديد المسؤوليات».

وشيع فلسطينيون، السبت، الشاب الأميركي توفيق عبدالجبار (17 عاما) الذي قتل بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية حيث يتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي. وقتل الشاب الأميركي وهو من أصول فلسطينية «برصاصة قاتلة في الرأس» حسبما أكد أحد أفراد أسرته، حكم الزبن، لجريدة «واشنطن بوست».

مقتل فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية

أعرب البيت الأبيض، الجمعة، عن «قلقه البالغ» إزاء تقارير عن مقتل فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية بنيران إسرائيلية في شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

- البيت الأبيض «قلق بالغ» إزاء تقارير عن مقتل أميركي في الضفة الغربية

- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم شقيقتا العاروري

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحفيين: «نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير. المعلومات شحيحة حتى الآن، وليست لدينا معلومات وافية حول ما حدث بالضبط».

الجيش الإسرائيلي يعتقل 6090 فلسطينيا

تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في أعمال العنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستشهد أكثر من 360 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر برصاص الجيش الإسرائيلي الذي كثف عملياته، أو على يد المستوطنين الذين كثفوا هجماتهم على البلدات والقرى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 6090 فلسطينيا منذ نحو ثلاثة أشهر. يعيش أكثر من 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى 450 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.