مقتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سورية ونائبه

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وكالة «مهر» الإيرانية، السبت، مقتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سورية ونائبه بضربة إسرائيلية في دمشق اليوم، أودت أيضا بعنصرين من الحرس الثوري، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني أن مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سورية ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس استشهدوا بالهجوم الذي شنته إسرائيل على سورية.

- مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين اثنين بضربة إسرائيلية في دمشق

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى سكني في دمشق خلّف خمسة قتلى. بينما أكد مصدر إعلامي إيراني مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين بارزين اثنين بالضربة الإسرائيلية على دمشق.