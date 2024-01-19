حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الأطفال «يولدون في الجحيم» بغزة، وأنه من المحتمل أن يموت عديد الأطفال الآخرين نتيجة الظروف القاسية التي تزداد وطأتها في القطاع.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في بيان بوجود ما يقرب من 20 ألف ولادة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكدت أن المشاكل المزمنة في الوصول إلى المساعدات أدت إلى إجراء عمليات قيصرية دون تخدير، بينما لم تتمكن نساء أخريات من ولادة أطفالهن الذين يموتون في الأرحام بسبب الضغط الزائد على الطاقم الطبي.

قالت أخصائية الاتصال في «يونيسف»، تيس إنغرام عبر الفيديو من عمان وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف: «تواجه الأمهات تحديات لا يمكن تصورها في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة والتغذية والحماية قبل الولادة وأثناءها وبعدها»، وأضافت أن «تصبحي أما يجب أن يكون وقتا للاحتفال. أما في غزة، فهو طفل آخر يولد في الجحيم».

«يونيسف»: الوضع في غزة يفوق التصديق

وأوضحت تيس إنغرام التي عادت للتو من جنوب غزة، أن العاملين في المستشفى الإماراتي المكتظ في رفح اضطروا إلى إخراج الأمهات من المستشفى «في غضون ثلاث ساعات بعد إجراء العملية القيصرية»، وهو وضع «يفوق التصديق ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية».

وأضافت أن القصف المستمر والنزوح «يؤثران بشكل مباشر على الأطفال حديثي الولادة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات نقص التغذية ومشاكل النمو وغيرها من المضاعفات الصحية»، وتابعت أنه يُعتقد أن نحو 135 ألف طفل دون سن الثانية معرضون لخطر سوء التغذية الحاد في الوقت الراهن، وسط ظروف «غير إنسانية» بالملاجئ الموقتة وسوء التغذية والمياه غير الآمنة.

واستكملت المسؤولة الأممية: «رؤية الأطفال حديثي الولادة وهم يعانون، بينما تنزف بعض الأمهات حتى الموت، يجب أن يبقينا جميعا مستيقظين في الليل».

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منظمة الصحة تحذر من تفشي التهاب الكبد الوبائي في غزة

وبدوره، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن «القلق» من تأكيد حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي «إيه» في غزة، وقال في منشور على منصة «إكس»، إن «الظروف المعيشية غير الإنسانية، حيث بالكاد توجد مياه نظيفة ومراحيض نظيفة وتتعذر إمكانية الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة، ستمكن من انتشار التهاب الكبد A بشكل أكبر، وتسلط الضوء على مدى خطورة البيئة هناك بشكل هائل لنشر الأمراض».

وتشير أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أنه في المتوسط، يتشارك 500 شخص في مرحاض واحد، ويضطر أكثر من 2000 شخص إلى استخدام حمام واحد، ما يزيد من خطر انتشار المرض. وأفادت المنظمة بأنه بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فإن حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023 كانت أعلى بـ26 مرة مما جرى تسجيله عن نفس الفترة من العام 2022.

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، إن «الناس يدفعون إلى أماكن أصغر من أي وقت مضى، حيث يقيمون في ملاجئ مكتظة مع عدم إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، أو إلى مراحيض».

وأضاف المسؤول الأممي أن «شريحة كبيرة من السكان في غزة بمن فيهم الأشخاص الذين أصيبوا وتعرضوا للقصف، يحتاجون إلى مساعدة طبية فورية»، وأشار إلى أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس لم يبق فيه سوى طبيبين في قسم الطوارئ مقارنة بـ24 طبيبا قبل الحرب، مع وجود 14 سريرا فقط للعناية المركزة اليوم، مقارنة بـ45 سريرا، وأربعة ممرضين فقط من أصل 20 قبل التصعيد.

قيود إسرائيلية على معدات بعثات الإغاثة

وكرر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المخاوف العميقة من أن بعثات الإغاثة الآمنة والفعالة في أي مكان في غزة «لا تزال معرضة للخطر الشديد بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المعدات الحيوية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات المناسبة».

وأكد المكتب في بيان، أن منع الجيش الإسرائيلي الوصول إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة «أعاق أيضا الجهود المبذولة لزيادة توفير المساعدة المنقذة للحياة هناك، وأضاف تكلفة كبيرة إلى الاستجابة الشاملة».