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نادي الأسير يحذر من استمرار الاحتلال في جريمة «الإخفاء القسري» ضد معتقلي غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 05:33 مساء
نادي الأسير يحذر من استمرار الاحتلال في جريمة «الإخفاء القسري» ضد معتقلي غزة
الاحتلال يعتقل فلسطينيين عزل في شمال غزة. (الإنترنت)
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حذر نادي الأسير الفلسطيني من استمرار الاحتلال في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست الصهيوني على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي أربعة أشهر إضافية.

وقال نادي الأسير في بيان له الأربعاء: «الاحتلال بهذه الخطوة يهدف إلى تنفيذ المزيد من الجرائم بحق معتقلي غزة دون أي رقابة فعلية، واستخدام هذه اللوائح غطاء على الجرائم المستمرة بحقّهم». وأشار إلى أن جريمة الإخفاء القسري تعد من أخطر الجرائم الحاصلة اليوم بحق المعتقلين، التي تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة.

شهادات عن عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع 
وأضاف نادي الأسير: «مع كل يوم يمر على حرمان معتقلي غزة من لقاء المحامي، وإصرار الاحتلال على إخفاء المعطيات التي تتعلق بمصيرهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة، تتصاعد الشهادات المروّعة والمرعبة التي يحملها معتقلو غزة الذين أفرج عنهم، والتي تتضمن شهادات عن عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال، واحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، التي طالت شبانًا ونساء وأطفالا وكبارا في السّن».

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وأشار نادي الأسير إلى أنّه «حتى اليوم، وعلى الرغم من النداءات التي وجهت للعديد من المؤسسات الدولية والمختصة من جهات ذات الاختصاص بشأن الأسرى من أجل الحصول على أي معلومات واضحة بشأن معتقلي غزة، فإن هذه النداءات لم تفض إلى أي نتائج يمكن أن تطمئن عائلاتهم، مع التأكيد أننا نتحدث عن عدة فئات من معتقلي غزة، التي طالت عمالا ومدنيين، منهم نساء وأطفال».

بينما لفتت مؤسسات الأسرى في عدة بيانات سابقة إلى معطيات حملها المعتقلون الذين أفرج عنهم من سجن «عوفر»، كانوا محتجزين من أقسام قريبة من أقسام معتقلي غزة، التي تعكس مستوى عاليا من عمليات التّعذيب يتعرض لها معتقلو غزة، هذا إلى جانب العديد من الشّهادات التي أدلى بها المعتقلون أمام وسائل الإعلام في غزة، عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين، وما كشفه إعلام الاحتلال بشأن استشهاد مجموعة من المعتقلين في معسكر «سديه تيمان» ببئر السبع، بالإضافة إلى استشهاد اثنين من عمال غزة، جري كشف هوية أحدهما.

661 معتقلا من غزة في السّجون
كما أشارت إلى أن آخر معطى أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال هو وجود 661 معتقلا من غزة في السّجون،تحت تصنيف ما يسميه الاحتلال «المقاتلين غير الشرعيين»، إلى جانب ما تمكّنت المؤسسات من الحصول عليه كأعداد الأسيرات المعتقلات من غزة والمحتجزات في سجن «الدامون»، التي بلغت حتى آخر معطى أكثر من 50 أسيرة، علما بأنه جري الإفراج عن 8 أسيرات من غزة أخيرًا.

ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية بمختلف مستوياتها إلى مراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به منذ بدء العدوان حيال الأسرى والمعتقلين، والتدخل العاجل والفوري، لإتمام زيارات لهم، والسعي للضغط على الاحتلال من أجل كشف مصير معتقلي غزة، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري.

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