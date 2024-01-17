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بعد زيارة رابعة للقطاع.. مفوض «أونروا» يحذر من مستقبل قاتم لسكان غزة بعد الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 09:00 مساء
بعد زيارة رابعة للقطاع.. مفوض «أونروا» يحذر من مستقبل قاتم لسكان غزة بعد الحرب
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني في زيارة إلى غزة. (الإنترنت)
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حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الأربعاء، من المستقبل القاتم الذي ينتظر سكان قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة. 

وقال لازاريني، الذي عاد الثلاثاء من زيارته الرابعة للقطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، إن العديد من السكان ما عادوا قادرين على استطلاع «المستقبل في قطاع غزة». وأضاف لازاريني للصحفيين في القدس: «لدينا مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون الآن في الشارع. يعيشون في هذه الخيام البلاستيكية الموقتة، وينامون على الأرض».

وفي قطاع غزة، البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، اضطر نحو 1.9 مليون إلى ترك منازلهم والنزوح جراء القصف والعمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة. ولفت لازاريني إلى أن أكثر من 60% من المباني تضررت، وطال القصف الإسرائيلي مساحات واسعة من شمال القطاع، وتحولت أعداد كبيرة من المباني السكنية إلي أنقاض. 

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وتابع لازاريني: «بالنسبة لنا هناك كارثة إنسانية في الشمال». وتساءل: «هل تشجعون أي شخص على الذهاب إلى الشمال عندما نعلم أنه مليء بالذخائر غير المتفجرة والركام، وحيث لا توجد أي خدمات؟». وأضاف: «عندما نتحدث عن اليوم التالي، فإنه ربما لن يكون اليوم الذي سيتوقف فيه القتال في العملية العسكرية. لقد أدركوا (سكان قطاع غزة) أنه ذلك سيكون بعيدا». 

«طفولة ضائعة»
وشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة، أتبعها بهجوم بري بدءا من 27 من الشهر نفسه، ما أدّى الى استشهاد 24 ألفا و448 شخصا، غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

وتسبب العدوان الإسرائيلي في تعليق العملية التعليمية بالقطاع، إذ تشير التقديرات إلى أن نصف مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 عاما منقطعون عن المدرسة. وقال لازاريني: «أخشى أن يكون لدينا الآن جيل بكامله ضائع من الأطفال»، مشيرا إلى أن الأطفال يعيشون في ظروف «شديدة  القسوة»، ويعانون صدمات نفسية عميقة. 

وأضاف لازاريني: «هذا يجب أن يجعلنا جميعا نشعر بالقلق إذا كنا نتحدث عن السلام والأمن والتعايش في المستقبل. كلما انتظرنا أكثر كانت المخاطرة أكبر في المستقبل». وبحسب المفوض العام لـ«أونروا»: «عندما نتحدث عن إعادة بناء غزة، فإن الأمر لم يعد كما كان في السابق حين كان علينا إعادة تأهيل بعض المساكن، وكان ذلك ما زال ممكنًا».

واستطرد: «لا أرى أي دولة منخرطة على نحو ذي مغزى في ظل غياب مشروع سياسي متين وملائم وخريطة طريق. لهذا السبب نحتاج إلى أن تثق الدول في خريطة الطريق هذه».

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