  • Alwasat News
Atwasat

شكري يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار تسهيل المساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 01:09 مساء
شكري يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار تسهيل المساعدات إلى غزة
شكري وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ، 16 يناير 2023. (وزارة الخارجية المصرية)
alwasat radio

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاء مع مسؤولة أممية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن «بضرورة الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تنفيذ ما تضمنه القرار رقم 2720، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

والأسبوع الماضي، زعم فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية مسؤولية مصر في منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وهو ما نفته مصر على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان.

وشدد شكري خلال لقاء مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ على أن «الوضع المأساوي الراهن يحتم إنفاذ المساعدات العاجلة عبر المسارات المباشرة دون أي تأخير، وأن تحقيق وقف إطلاق النار يظل هو السبيل الأمثل لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة»، وفق بيان الخارجية المصرية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين أكدا في مناقشاتهما على حتمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كاف يُلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، فضلاً عن دعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد شكري «دعم مصر للدور المنوط بالمسؤولة الأممية وحرص مصر على تقديم التسهيلات كافة لتمكينها من أداء مهامها، ولضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن، بما في ذلك سرعة تدشين آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة»، مشدداً على «ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل وعدم إعاقة عمل المسؤولة الأممية».

كما أكد شكري أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2720 يعني إدراك أعضائه وإدراك المجتمع الدولي بوجود تحديات ومعوقات مرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع، ومِن ثم مسؤولية إسرائيل بإزالة تلك المعوقات والتعاون من أجل تسريع دخولها إلى القطاع لوضع حد للوضع الإنساني المتردي.

شكري يعيد التأكيد على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة
كما أعاد وزير الخارجية المصري تأكيد «التزام مصر الراسخ منذ بدء الأزمة، بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على الرغم من العراقيل المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي».

- مصر ترد على مزاعم «إسرائيل» بشأن مساعدات غزة ومحور فيلادلفيا 
- مصر تكذب الادعاءات الإسرائيلية بمسؤوليتها عن منع دخول المساعدات إلى غزة 
- وزير خارجية الصين يزور مصر وتونس خلال الأسبوع الراهن

حسب البيان المصري، أعربت المسؤولة الأممية عن «تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسياً من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلاً عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع»، مؤكدة «الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها».

ومن المقرَّر أن تزور المسؤولة الأممية مطار العريش ومعبر رفح غدا الأربعاء، وذلك في إطار الجهود التنسيقية التي تضطلع بها مع الأطراف كافة على مسار تدشين الآلية الأممية المعنية بتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وفق الخارجية المصرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها

مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث

110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث
«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
العراق يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد
العراق يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد
باريس تندد بالقصف الإيراني على أربيل
باريس تندد بالقصف الإيراني على أربيل
12 مجزرة في 24 ساعة.. حصيلة جديدة للعدوان على غزة منذ أكتوبر الماضي
12 مجزرة في 24 ساعة.. حصيلة جديدة للعدوان على غزة منذ أكتوبر ...
إيران عن الضربات الصاروخية في العراق وسوريا: «حق مشروع»
إيران عن الضربات الصاروخية في العراق وسوريا: «حق مشروع»
العراق يستدعي سفيره لدى طهران للتشاور
العراق يستدعي سفيره لدى طهران للتشاور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
المزيد
تشمل «لواء غولاني».. جيش الاحتلال يسحب «الفرقة 36» من غزة
تشمل «لواء غولاني».. جيش الاحتلال يسحب «الفرقة 36» من غزة...
الاحتلال يضيف 15 مليار دولار لموازنة 2024 لتعويض خسائره بالحرب
الاحتلال يضيف 15 مليار دولار لموازنة 2024 لتعويض خسائره ......
شكري يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار تسهيل المساعدات إلى غزة
شكري يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار تسهيل المساعدات إلى غزة...
العراق يستدعي سفيره لدى طهران للتشاور
العراق يستدعي سفيره لدى طهران للتشاور...
إيران عن الضربات الصاروخية في العراق وسوريا: «حق مشروع»
إيران عن الضربات الصاروخية في العراق وسوريا: «حق مشروع»...
المزيد