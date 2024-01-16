شكري يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار تسهيل المساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاء مع مسؤولة أممية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن «بضرورة الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تنفيذ ما تضمنه القرار رقم 2720، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».



والأسبوع الماضي، زعم فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية مسؤولية مصر في منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وهو ما نفته مصر على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان.



وشدد شكري خلال لقاء مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ على أن «الوضع المأساوي الراهن يحتم إنفاذ المساعدات العاجلة عبر المسارات المباشرة دون أي تأخير، وأن تحقيق وقف إطلاق النار يظل هو السبيل الأمثل لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة»، وفق بيان الخارجية المصرية.



وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين أكدا في مناقشاتهما على حتمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كاف يُلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، فضلاً عن دعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.



وأكد شكري «دعم مصر للدور المنوط بالمسؤولة الأممية وحرص مصر على تقديم التسهيلات كافة لتمكينها من أداء مهامها، ولضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن، بما في ذلك سرعة تدشين آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة»، مشدداً على «ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل وعدم إعاقة عمل المسؤولة الأممية».



كما أكد شكري أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2720 يعني إدراك أعضائه وإدراك المجتمع الدولي بوجود تحديات ومعوقات مرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع، ومِن ثم مسؤولية إسرائيل بإزالة تلك المعوقات والتعاون من أجل تسريع دخولها إلى القطاع لوضع حد للوضع الإنساني المتردي.



شكري يعيد التأكيد على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

كما أعاد وزير الخارجية المصري تأكيد «التزام مصر الراسخ منذ بدء الأزمة، بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على الرغم من العراقيل المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي».

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حسب البيان المصري، أعربت المسؤولة الأممية عن «تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسياً من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلاً عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع»، مؤكدة «الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها».



ومن المقرَّر أن تزور المسؤولة الأممية مطار العريش ومعبر رفح غدا الأربعاء، وذلك في إطار الجهود التنسيقية التي تضطلع بها مع الأطراف كافة على مسار تدشين الآلية الأممية المعنية بتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وفق الخارجية المصرية.