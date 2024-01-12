«محامو الطوارئ» تعلن مقتل 33 مدنيا في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 33 مدنيا على الأقل في الخرطوم الخميس قضى 23 منهم في قصف جوي للجيش على منطقة تقع في جنوب شرق العاصمة، وفق ما أفادت منظمة «محامو الطوارئ» المستقلة التي ترصد الانتهاكات وتحصي الضحايا المدنيين.

وأعلنت المجموعة أن عشرة مدنيين قتلوا بنيران المدفعية في منطقة السلمة القديمة جنوب عاصمة الدولة التي تشهد منذ 15 أبريل حربا بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدى النزاع إلى سقوط أكثر من 12 ألف قتيل، حسب تقديرات المنظمة غير الحكومية «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث» (أكليد). كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص، كما تقول الأمم المتحدة.

مقتل 10 مدنيين في قصف مدفعي

وقالت منظمة «محامو الطوارئ» إن «قصفا جويا في منطقة سوبا تسبب بمقتل 23 مدنيا (...) وعديد الإصابات بينها إصابات خطيرة».

وفي الحزام الجنوبي للخرطوم، قالت «لجنة المقاومة» المحلية التي تدير التعاون بين سكان الحي إن «عشرة مدنيين قتلوا غي تبادل لقصف مدفعي في حي سكني وسوق محلية».

وأخفقت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إجراء مفاوضات سلام في السودان، التي تبذلها خصوصا الولايات المتحدة والسعودية، وأخيرا الكتلة الإقليمية لشرق أفريقيا «إيغاد».