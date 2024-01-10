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القمة الثلاثية في العقبة تعلن رفضها تصفية القضية الفلسطينية والتهجير واحتلال غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 07:21 مساء
القمة الثلاثية في العقبة تعلن رفضها تصفية القضية الفلسطينية والتهجير واحتلال غزة
القمة الثلاثية في العقبة الأردنية. (الإنترنت)
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أكدت القمة الثلاثية في العقبة الأردنية، اليوم الأربعاء، على الرفض القاطع لأية مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو إعادة احتلال قطاع غزة.

وجددت القمة التي شارك فيها قادة مصر والأردن وفلسطين على الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية
من جهته، ‎صرح الناطق الرسمي باسم رئاسة مصر أحمد فهمي أن القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، حيث حرص الرئيس السيسي على تنسيق المواقف مع الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.

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وأضاف أن السيسي استعرض خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع الأطراف كافة بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مشيراً إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشدداً على أن ما تم تقديمه ليس كافياً لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة.

زيادة الاحتقان
فيما حذرت القمة وفق ما ذكر الناطق من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.

‏‎كما جددت القمة التأكيد على الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة.

رفض فصل بين مسارات غزة والضفة
ورفضت أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

والجدير بالذكر أن القمة الثلاثية هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في غزة 7 أكتوبر الماضي.

قمة الثلاثية في العقبة الأردنية. (الإنترنت)
قمة الثلاثية في العقبة الأردنية. (الإنترنت)
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