عباس يحذر بلينكن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، منتقدًا تصريحات المسؤوليين الإسرائيليين بالخصوص.

جاء ذلك خلال لقاء عباس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث أكد «الرفض الكامل» لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ملفات مناقشات بلينكن وعباس

وتناول لقاء عباس وبلينكن آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وأهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من الاضطلاع بدورها.

ووصل بلينكن إلى رام الله بعد زيارته «إسرائيل» في إطار جولة إقليمية شملت حتى الآن تركيا والسعودية لمناقشة تداعيات الحرب على قطاع غزة.

وقبل أسبوع، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإلى «تشجيع» السكان الفلسطينيين على الهجرة، غداة دعوة مماثلة صدرت عن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.