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بوليفيا تؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 08:21 مساء
بوليفيا تؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية
علم بوليفيا. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت بوليفيا بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب أفريقيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وتعد بوليفيا أول دولة في أميركا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب أفريقيا.

الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية 
وكانت جنوب أفريقيا قدمت دعوى ضد «إسرائيل» أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وحددت المحكمة تاريخي 11 و12 يناير الجاري لعقد جلسات الاستماع.

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وجاء في بيان محكمة العدل الدولية: «أكدت جنوب أفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين».

قطع علاقاتها الدبلوماسية مع «إسرائيل»
وأعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا في الأول من نوفمبر الماضي أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع «إسرائيل». واتهمت الخارجية البوليفية الاحتلال «بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماته على قطاع غزة»، حسبما ذكرت «رويترز».

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع «إسرائيل» عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات البلدين.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن القوات الإسرائيلية حربا مستمرة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 22 ألفا و835 فلسطينيا، وإصابة 58 ألفا و416 آخرين معظمهم أطفال ونساء. وتسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية، وخلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.

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