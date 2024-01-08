«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت «سرايا القدس» الذراع العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» رسالة لأسير إسرائيلي محتجز لديها منذ الـ7 من أكتوبر الماضي في عملية طوفان الأقصى.

ونقلت «سرايا القدس» على قناتها بـ«تليجرام»، رسالة الأسير المحتجز لديها إلعاد كتسير، وقال كتسير في رسالته إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين «لقد تركتمونا وحدنا».

وفي المقطع المصور يتحدث الأسير الإسرائيلي باللغتين الإنجليزية والعبرية، مطالبا بإطلاقه، ويرثي أيضا الرهينة تامير هادار الذي أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاته في مطلع يناير، بحسب «فرانس برس».

الاحتلال يقتل جنوده الأسرى

وبثت المقاومة الفلسطينية، السبت، مشاهد لجنود إسرائيليين كانوا أسرى لدى المقاومة الفلسطينية، قبل أن يقتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية شرق مدينة غزة. وتضمنت المشاهدات مناشدات أطلقها أربعة جنود قبل مقتلهم لحكومتهم، للعمل على وقف الحرب، وإطلاقهم.

وظهر في الفيديو، الذي عرضته المقاومة الفلسطينية في غزة، أربعة أسرى، هم: آلون شمريز، وهو جندي احتياط في وحدة «بهلوم» لمكافحة الأنفاق، وتوم حييم، وهو جندي احتياط، وساخي إدن، وهو ضابط احتياط، وسامر طلالقة، وهو جندي احتياط.

استهداف حشود عسكرية إسرائيلية

ونشرت سرايا القدس، في وقت سابق اليوم، فيديو لما قالت إنه استهداف لحشود عسكرية إسرائيلية في خان يونس بقذائف هاون. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وصل عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب إلى 510، فيما قُتل نحو 176 جنديًا منذ بداية العملية العسكرية البرية على القطاع.

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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة لليوم الـ 94 تواليًا عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.