13 شهيدا في غارات إسرائيلية على جباليا وخان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية اليوم الجمعة على جباليا وخان يونس بقطاع غزة، مع استمرار العدوان الصهيوني لليوم الـ91 على التوالي.

واستشهد خمسة مواطنين، في قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة على مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصف منازل المواطنين والمباني السكنية وخيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين منذ فجر اليوم.

قنابل دخانية على بلدة الزوايدة

وأطلق الاحتلال قنابل دخانية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما واصلت الطائرات المسيرة استهداف المواطنين بالرصاص في مناطق مختلفة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ91 إلى أكثر من 22600 شهيد، بالإضافة أكثر من 57910 إصابات.