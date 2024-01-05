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91 يوما من العدوان.. الموت يغطي غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 12:01 مساء
91 يوما من العدوان.. الموت يغطي غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي
امرأة تبكي زوجها بعد استشهاده في غزة. (وفا)
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استُشهد، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، عشرات الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ91 للعدوان على القطاع المحاصر.

وقصف طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية مناطق متفرقة في قطاع غزة، وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ، صباح اليوم، جثماني شهيدين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ارتقيا في قصف طيران الاحتلال لمنازل الفلسطينيين مساء أمس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»..

ووصل إلى مجمع ناصر الطبي جثامين ثلاثة شهداء و5 جرحى، جراء قصف الاحتلال لمنطقة مواصي القرارة جنوب القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما دوت أصوات انفجارات جراء القصف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من الجرحى من مخيم المغازي وسط القطاع، بالتزامن مع استمرار قصف مدفعية الاحتلال للمخيم وشرق مخيم البريج.

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22313 شهيدا و57296 جريحا

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على شواطئ دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على المدينة.

ومساء أمس، استشهد فلسطينيين اثنين على الأقل وأصيب آخرون، جراء الغارات المتواصلة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس.

الاحتلال يفجر مربعات سكنية في بلدة خزاعة
كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة في خان يونس.

وفجّر جيش الاحتلال مربعات سكنية في بلدة خزاعة، ومناطق مجاورة شرق خان يونس.

واستشهد فلسطيني على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منطقة الفخاري شرقا، في حين دمر طيران الاحتلال منزلا لعائلة كوارع شرق المدينة، وشن غارات على محيط مستشفى ناصر، ومستشفى الأمل، ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأظهر مقطع فيديو جثامين 14 شهيدا بينهم 9 أطفال، جرى انتشالهم بعد قصف طيران الاحتلال لخيام النازحين في محيط منطقة المواصي الساحلية غرب خان يونس.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو سنجر وسط المدينة.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو هولي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال قصف منزل مدير مركز إسعاف المحافظة الوسطى أنور أبو هولي في مخيم المغازي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والإصابات، مشيرةً إلى أن طواقمها استطاعت إخلاء شهيدين وخمس إصابات حتى اللحظة فيما لا يزال عدد من الفلسطينيين تحت الأنقاض.

كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة الرصاص صوب نازحين قرب مدخل قرية المصدر وسط القطاع.

وتمكنت طواقم الإنقاذ والإسعاف من انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل استهدفه طيران الاحتلال في مخيم المغازي.

حصيلة الشهداء ترتفع لـ22.430
واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر استهداف الاحتلال مركبة أحد المواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق الزوايدة والنصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، ودمر طيران الاحتلال منزلا لعائلة اللوح قرب جسر وادي غزة.

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية بوصول جثامين 9 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف طيران الاحتلال لأحياء المدينة، حيث شن غارات على منطقة جحر الديك جنوبا، وقرب ميناء غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ91 إلى أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 امرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.

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